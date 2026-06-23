Qué es la anhedonia y por qué te hace sentir que nada te apetece (no es pereza)

Reconócelo, a ti también te ha pasado: un día te das cuenta de que ni las vacaciones te ilusionan, ni tu serie favorita te engancha, ni quedar con amigos te apetece. No eres raro ni vago. Puede que estés experimentando anhedonia, la incapacidad de sentir placer por cosas que antes te encantaban.

La anhedonia no es un simple bajón pasajero. Según los expertos de Ruiloba Psicología, es la incapacidad para disfrutar de las actividades que antes sí nos resultaban placenteras, y eso va minando poco a poco nuestra vida.

Qué es la anhedonia (y por qué no es solo estar de bajón)

El término lo acuñó el psicólogo francés Théodule-Armand Ribot en 1896 en su libro Psicología de los Sentimientos. Viene del griego “hedone” (placer) con el prefijo “a-” que indica falta. Así que literalmente es “sin placer”. Puedes ampliar la historia en la entrada de Wikipedia dedicada a la anhedonia.

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Lo que ocurre en tu cerebro cuando sufres anhedonia es sutil pero demoledor. Se cree que hay una alteración del sistema dopaminérgico, el circuito que regula la dopamina, ese neurotransmisor que nos hace sentir bien y nos motiva a repetir conductas. Si la dopamina no fluye como toca, el placer se esfuma. Y no es algo que pase de un día para otro: la anhedonia suele colarse de forma progresiva.

Empiezas por dejar de lado tus hobbies sin darte cuenta. Luego evitas quedar con gente porque te da pereza inmensa. Al final, ni siquiera tu comida favorita te sabe igual. No es que te hayas vuelto un amargado. Es que tu cerebro ha dejado de segregar la dopamina necesaria para que esas experiencias te resulten atractivas. La psicóloga Iria Reguera explica que “la anhedonia puede ser selectiva: sexual, social o física”, lo que significa que quizá solo pierdes el placer en una de esas áreas.

No se trata de echarle ganas ni de esforzarse más. La anhedonia es un síntoma que indica que algo en tu cerebro no está procesando bien la dopamina.

Los síntomas que te ponen sobre aviso

Más allá de la desmotivación, la anhedonia tiene señales claras. Pierdes interés por el sexo, te cuesta salir de casa, tus relaciones sociales se enfrían y el sofá se convierte en tu mejor amigo. El 70% de las personas con depresión sufren también anhedonia, según el estudio The different facets of anhedonia and their associations with different psychopathologies. Y esto no es una estadística cualquiera: significa que, si estás deprimido, es muy probable que también hayas dejado de disfrutar de la vida.

El problema se agrava con la comparación social. Hoy en día, las redes nos muestran una vida perfecta que no es real, y eso choca con nuestra apatía. “La exposición constante sin contexto nos lleva a comparaciones injustas”, dice Reguera. Compararnos con otros puede aumentar la insatisfacción y hacer que la anhedonia sea aún más difícil de superar. En la filosofía japonesa, el concepto de oubaitori nos recuerda que cada uno tiene su propio ritmo y que compararse es un error. Algo parecido a lo que intentamos cuando nos repetimos “no pasa nada, cada uno a su bola”. Solo que a veces ni eso nos consuela.

Qué hacer si crees que la sufres (y por qué mereces pedir ayuda)

Lo primero: no te machaques. La anhedonia no es un trastorno en sí, sino un síntoma de que algo más está pasando. Puede esconder una depresión, un trastorno bipolar, demencia o incluso ser consecuencia de una adicción. Intentar forzarte a hacer cosas que antes disfrutabas puede ayudar, pero si la raíz es más profunda, ese esfuerzo puede ser en vano.

Aquí el consejo de los expertos es unánime: busca ayuda profesional. “Mi recomendación es acudir a un especialista que nos dé un diagnóstico correcto y nos ponga en el camino a un tratamiento adecuado”, insiste Reguera. Porque la anhedonia, aunque da miedo, tiene solución si se aborda a tiempo. Y no, no eres un bicho raro por sentir que nada te llena. Es tu cerebro pidiendo a gritos que le eches un cable.

Así que sí, quizá este año las vacaciones te dan igual, pero puede ser el momento perfecto para empezar a escucharte. Porque tú no eres vago. Simplemente, puede que tu cerebro haya olvidado cómo disfrutar.

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🧠 Para soltarlo en la cena

La incapacidad de sentir placer puede ser síntoma de depresión.