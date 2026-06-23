Apple deja obsoletos miles de relojes: los modelos que no recibirán watchOS 27

Que un Apple Watch de los que parecían eternos se caiga de la actualización más esperada del año escuece. WatchOS 27 ya tiene lista de invitados y de excluidos, y la criba es más dura de lo que imaginabas. Los modelos que quedan fuera afectan a miles de usuarios, así que presta atención.

¿Qué relojes no probarán el nuevo Siri con IA?

La lista es exacta y no deja espacio a interpretaciones: Apple Watch Series 6, Series 7, Series 8, el SE de segunda generación y el Ultra original (el que estrenó la línea en 2022) no recibirán la actualización completa de watchOS 27 con las nuevas funciones de Siri. Solo obtendrán parches de seguridad y pequeñas mejoras dentro de watchOS 26. Y ya.

La compañía lo ha confirmado en la WWDC de este mes y ha dado las explicaciones necesarias en una entrevista con TechRadar. La clave del recorte está en el hardware. Las nuevas capacidades de Siri requieren un procesamiento en local que el chip S8 no puede manejar, según David Clark, director senior de ingeniería de software de watchOS, y Cait Dooley, responsable de marketing del Apple Watch.

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El verdadero culpable: el chip S8 y un Neural Engine que se queda corto

Apple no ha detallado requisitos mínimos públicos, pero todo apunta a que el salto del chip S8 al S9 es un abismo que justifica el corte. El S9 incorpora un Motor Neuronal mucho más potente, y esas funciones de inteligencia artificial de las que hablan Clark y Dooley necesitan ejecutarse directamente en el reloj, sin depender del iPhone. watchOS 27 quiere que el Apple Watch sea un compañero de Apple Intelligence, no un simple espejo.

Apple no ha publicado los requisitos, pero todo apunta a que el salto del chip S8 al S9 es un abismo que justifica el corte.

En palabras del propio Clark, "muchas veces, es la forma más cómoda de interactuar con Siri", así que la experiencia debe ser igual de fluida que en un iPhone. Dooley lo resume: "Nos aseguramos de que tengas la mejor experiencia, por lo que damos prioridad a la potencia y al rendimiento". Traducido a calle: el S8 no da la talla y por eso el Series 8, lanzado hace apenas cuatro años, se queda fuera de la fiesta.

Este movimiento recuerda a la polémica de Apple Intelligence en los iPhone, donde el límite lo marcó el chip A17 Pro. Aquí la línea roja coincide con la llegada del S9, y los relojes que lo montan —Series 9 en adelante, Ultra 2 y SE de tercera generación— recibirán todas las novedades. La continuidad entre dispositivos es ahora el mantra, y sin hardware capaz, te quedas mirando.

¿Es lógico dejar fuera al Ultra original?

El Apple Watch Ultra se presentó como un dispositivo para los más exigentes, con un precio de partida de 999 euros. Que solo dos años después no pueda seguir el ritmo de una actualización importante sienta regular. El problema no es solo técnico: la percepción de obsolescencia se acelera y la confianza del usuario se resiente.

Ahora bien, la estrategia no es nueva. Samsung lleva años acortando la vida útil de sus Galaxy Watch con actualizaciones de One UI, y ningún fabricante de wearables promete siete años de soporte como los móviles. La diferencia es que Apple vendió el Ultra como un reloj para aventureros, no como un gadget de temporada. Y cuando el Ultra se cae del mapa tan pronto, el argumento tiembla.

Los modelos afectados no quedarán inservibles: seguirán funcionando y recibiendo actualizaciones de seguridad menores. Pero las funciones estrella de watchOS 27 —el nuevo Siri, las sugerencias contextuales y la integración con Apple Intelligence— no llegarán nunca. Para muchos compradores, eso equivale a haberse gastado una pasta con fecha de caducidad sospechosamente corta.

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Hype-O-Meter

Nivel de hype: 6/10. El nuevo Siri con IA promete mucha fluidez, pero la decisión de sacrificar modelos recientes nos deja un sabor agridulce. Apple necesita demostrar que el salto merece la pena, porque la paciencia de los usuarios ya no es infinita.

El resumen para vagos (TL;DR)