El PSOE defiende su cortafuegos con Ábalos tras la sentencia y critica los beneficios a Aldama

La sentencia del caso Mascarillas ya es firme y el PSOE no ha tardado en reaccionar. El partido defiende su decisión de apartar a José Luis Ábalos hace dos años y da por amortizado el daño electoral, mientras dirige todas sus críticas a un punto concreto del fallo: los beneficios judiciales obtenidos por el empresario Víctor de Aldama.

Indignómetro

Nivel de impacto social: 9/10. La condena a un exministro y la decisión judicial que permite a un empresario evitar la cárcel tocan de lleno la confianza ciudadana en el sistema judicial. El debate sobre la proporcionalidad de las penas y la colaboración con la justicia tendrá efectos en la agenda política de los próximos meses, con elecciones generales en el horizonte.

La sentencia que ha llegado hoy

El Tribunal Supremo ha condenado este lunes al exministro de Transportes José Luis Ábalos a más de 24 años de prisión por el conocido como caso Mascarillas. Su exasesor Koldo García ha recibido una pena de más de 19 años. El empresario Víctor de Aldama, considerado cabecilla de la trama, ha sido sentenciado a más de cuatro años, pero no ingresará en prisión tras colaborar con la justicia. Tampoco tendrá que devolver los 3,7 millones de euros en comisiones, un punto que ha indignado a buena parte de los socialistas.

Publicidad

La sentencia supone el cierre judicial de un escándalo que ha salpicado al Gobierno durante meses. Ninguna referencia al presidente Pedro Sánchez aparece en el fallo, a pesar de que Aldama llegó a acusarle de conocer la trama sin aportar pruebas.

El PSOE cierra filas y defiende el cortafuegos

Desde la Moncloa y Ferraz el mensaje ha sido inmediato: el partido actuó “desde el primer minuto” apartando a Ábalos cuando surgieron los primeros indicios. Fuentes del Gobierno insisten en que Pedro Sánchez tomó la decisión correcta pese a las reticencias de algunos sectores en aquel momento. “Somos un Gobierno que cree en la transparencia, el mérito y la integridad como principios vertebradores del servicio público”, han señalado, lamentando comportamientos que “claramente han atentado contra esos principios”.

La dirección socialista da por amortizado el desgaste electoral y se centra en presentarse como un partido “limpio” tras las reformas orgánicas derivadas de los escándalos de Ábalos y del exsecretario de Organización Santos Cerdán. Sin embargo, en privado muchos cargos expresan malestar por la desproporción de las condenas.

El actual ministro de Transportes, Óscar Puente, y la portavoz federal, Montse Mínguez, han llevado esa crítica a la esfera pública. Mínguez escribió en X: “Quien la hace, que la pague, por supuesto, pero: 24 años para Ábalos, 19 años para Koldo y 4 años para el cabecilla, Aldama, que evita la cárcel porque así lo pidió el PP. ¿Sale a cuenta ser corruptor en España? Porque, sinceramente, cuesta entenderlo”.

El apoyo a Aldama por parte de círculos de la derecha también ha encendido los ánimos socialistas. El empresario se fotografió con el agitador Vito Quiles, quien prometió “un golpe histórico contra Sánchez”, y con Daniel Esteve, líder de Desokupa, que lo felicitó con un mensaje cargado de agresividad.

La sentencia impone 24 años de cárcel al exministro pero deja sin prisión y sin devolver el dinero al empresario que colaboró con la justicia.

Qué mensaje envía esta sentencia al país

Para muchos socialistas, la parte del fallo que beneficia a Aldama lanza un mensaje peligroso. “Que no pise la cárcel ni tenga que devolver la comisión que se llevó de la corrupción dice a la ciudadanía: roba y si luego delatas a los demás, quedas libre”, resume un cargo territorial. Esa queja pone el foco en un dilema real que ya se ha visto en otras causas: la colaboración con la justicia puede rebajar las penas de quienes destapan tramas, pero también genera la percepción de que los corruptores salen ganando.

Publicidad

En este contexto, el PP ha exigido la dimisión de Pedro Sánchez y la convocatoria urgente de elecciones, aunque sin presentar una moción de censura. Los populares evitan así asumir el coste de una aritmética incierta, mientras concentran el discurso en la corrupción del Ejecutivo. El PSOE replica que Feijóo debería “explicar por qué es incapaz de exigir una sola explicación a Isabel Díaz Ayuso”.

El escenario se complica con otros frentes judiciales abiertos, como la imputación del expresidente Zapatero y la investigación por el caso Leire, en el que la UCO ha solicitado información en la sede socialista. Todo ello en una semana en la que el Gobierno presenta el cuadro macroeconómico para los próximos Presupuestos, esenciales para la estabilidad de la legislatura.

📌 En claves: lo que debes saber