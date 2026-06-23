La pantalla privada de Samsung llegará a los Galaxy S27 Pro y S27 Ultra en 2027

Lo mejor del Galaxy S26 Ultra no va a quedarse en un solo móvil. Samsung planea llevar su pantalla privada —esa que oscurece el panel cuando miras de lado— a los Galaxy S27 Pro y S27 Ultra, según filtraciones recientes. Y sí, los modelos base se quedan fuera.

La noticia la avanzó Hipertextual citando filtraciones de la cadena de suministro, y aunque no hay confirmación oficial, los rumores encajan con la estrategia de Samsung de diferenciar su gama alta más allá del tamaño de pantalla.

Ni S27 ni S27 Plus: la privacidad visual se reserva para los top

La gran sorpresa no es que el Galaxy S27 Ultra repita con pantalla privada. Eso se daba por hecho. Lo llamativo es que Samsung haya decidido que el S27 Pro también la tenga, mientras que los Galaxy S27 y S27 Plus se quedan sin ella.

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Esta tecnología, que debutó con el S26 Ultra a principios de 2026, permite oscurecer el panel cuando se mira desde un ángulo lateral. ¿El resultado? Nadie a tu lado puede cotillear lo que haces en el móvil, ya sea leer mensajes o consultar datos bancarios. Y además, se activa y desactiva a voluntad, por aplicación o incluso por zonas de la pantalla.

La pantalla privada funciona mediante una capa polarizada activa que se activa electrónicamente. No es un simple filtro de privacidad pegajoso; es dinámico y permite elegir qué áreas difuminar. Samsung la presentó como un plus para entornos de trabajo, pero la realidad es que en el día a día marca la diferencia.

La intimidad instantánea que da el S26 Ultra no es un lujo para empresarios paranoicos. Es la constatación de que mirar pantallas ajenas en el metro va a dejar de ser un deporte nacional.

Un Galaxy S27 Pro con aires de Ultra y dimensiones contenidas

Si no has seguido los rumores, Samsung estaría preparando cuatro modelos para la serie Galaxy S27: el S27 base, el S27 Plus, el S27 Pro y el S27 Ultra. El Pro sería un híbrido: pantalla de 6,47 pulgadas (a medio camino entre las 6,3” del S26 y las 6,9” del Ultra), cámara avanzada, procesador tope de gama y, claro, la ansiada pantalla privada.

Vamos, un compacto sin concesiones. Algo así como un Galaxy S26 Ultra en formato reducido. Y si te preocupa el tamaño, Samsung apunta a que la tendencia de los móviles grandes con pantallas infinitas se rompa un poco para ofrecer potencia sin tener que cargar con un ladrillo en el bolsillo. El lanzamiento de estos cuatro modelos está previsto para entre enero y febrero de 2027, según las mismas filtraciones. Queda tiempo, pero el movimiento tiene lógica: el éxito del S26 Ultra con su pantalla privada ha debido en en convencer a Samsung de que la característica puede ser diferencial en la gama Pro.

¿Segmentación inteligente o estrategia de goteo?

Samsung no es nueva en esto de custodiar funciones premium. El S Pen se mantuvo durante años como exclusivo de la familia Note, y ahora salta entre Ultra y no siempre desciende a modelos inferiores. Con la pantalla privada, la jugada es similar: generar deseo y empujar al usuario hacia el escalón superior.

Pero hay un matiz: al crear un modelo Pro, Samsung está diciendo que no todos los compradores quieren una pantalla gigante para disfrutar de lo último. El S27 Pro promete rendimiento tope y privacidad visual sin sacrificar la usabilidad diaria. Es, en cierto modo, un golpe a los que se quejan de que los móviles buenos son siempre enormes.

Por supuesto, falta mucho para confirmarlo todo. La propia marca no ha dicho ni media palabra, y las filtraciones sobre el S27 Pro aún son escasas. Mientras tanto, cabe preguntarse si la pantalla privada aparecerá antes en los próximos plegables de Samsung, como el Galaxy Z Fold 8, que podría ver la luz en el segundo semestre de 2026. Si lo hace, la democratización de la función comenzaría antes de lo esperado.

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Hype-O-Meter

Nivel de hype: 7,5/10. La pantalla privada es una de esas funciones que parecen un lujo hasta que las pruebas, y entonces te preguntas cómo has podido vivir sin ellas. Samsung acierta al llevarla al modelo Pro, pero el hype se modera porque todavía falta casi un año para verlo en las tiendas y no hay confirmación oficial.

El resumen para vagos (TL;DR)