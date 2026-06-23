Los farmacéuticos alertan: los kits antirresaca de redes sociales son un peligro para la Noche de San Juan

Reconócelo: con la Noche de San Juan a la vuelta de la esquina, más de uno ha mirado en TikTok esos kits antirresaca que prometen ponerte como una rosa después de una verbena. Pues bien, los farmacéuticos valencianos han saltado con un aviso que no deja lugar a dudas: son un peligro.

Qué llevan esos kits y por qué los farmacéuticos se ponen tan serios

Los llamados 'kits antirresaca', que arrasan entre la gente joven en redes sociales, incluyen de todo: suplementos vitamínicos, bebidas con electrolitos, caramelos, preparados herbales e incluso productos de higiene personal. El Colegio Oficial de Farmacéuticos de Valencia (Micof) ha sido tajante: la evidencia científica es prácticamente nula. Ninguno de estos productos elimina los efectos tóxicos del alcohol ni protege al organismo frente a sus consecuencias.

De hecho, la resaca, como bien resume Wikipedia, es un cóctel de deshidratación, alteración del sueño, inflamación y acumulación de acetaldehído, un metabolito generado al procesar el alcohol. Los farmacéuticos recalcan que las instituciones sanitarias internacionales lo dejan claro: no existe una cura para la resaca. El único método realmente eficaz es moderar o evitar el consumo de alcohol.

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La falsa sensación de seguridad que te puede costar el hígado

El verdadero problema llega cuando estos kits se acompañan de medicamentos como omeprazol, ácido acetilsalicílico, ibuprofeno o paracetamol tras una noche de excesos. La mezcla puede ser explosiva. Según el Micof, tomar paracetamol con alcohol eleva el riesgo de toxicidad hepática, y el ibuprofeno o la aspirina agravan la irritación gastrointestinal y favorecen hemorragias digestivas.

Y eso no es todo. La entidad colegial advierte de que estos kits generan una falsa sensación de protección. Pensar que estás protegido te puede llevar a beber más o a minimizar los efectos sobre tu capacidad de reacción, coordinación y toma de decisiones. Ningún suplemento acelera la eliminación del alcohol del torrente sanguíneo; el hígado metaboliza el alcohol a un ritmo constante que no se puede pisar el acelerador con vitaminas ni remedios herbales.

Mezclar alcohol con un ibuprofeno pensando que te salvas de la resaca es como echar gasolina al fuego con la esperanza de que se apague.

Lo único que funciona para no acabar hecho polvo en San Juan

Los farmacéuticos recomiendan desconfiar de cualquier producto que prometa eliminar la resaca. Antes de tomar suplementos o medicamentos, lo sensato es acudir a la oficina de farmacia para recibir información rigurosa y adaptada a tus circunstancias. Mientras tanto, la estrategia respaldada por la ciencia es la de toda la vida: hidratarse bien y, sencillamente, beber menos.

Y esto no es nuevo: la eterna promesa de la cura milagrosa que vuelve cada verano

Ya en la Noche de San Juan de 2025 circulaban propuestas similares, y los avisos de los colegios profesionales se repiten temporada tras temporada. La moda de los kits antirresaca se renueva cada año con un envoltorio más vistoso, pero la realidad científica sigue siendo la misma: no existe atajo químico para esquivar los efectos del alcohol. Esta noche, si vas a celebrarlo, que la única resaca que tengas sea la de las risas.

🧠 Para soltarlo en la cena

El único antirresaca de verdad es beber menos, punto final.