Parque de agua gratuito en Bormujos (Sevilla): cubos gigantes y chorros para el calor

Si este verano buscas un planazo gratis para refrescarte con niños, deja de buscar: Bormujos acaba de inaugurar un parque de agua que lo tiene todo. El nuevo espacio splash del Parque de los Álamos es la respuesta perfecta al calor sevillano, con cubos basculantes, chorros interactivos y lluvia artificial, y sin pagar un solo euro.

Chorros, cubos gigantes y lluvia artificial: así es el nuevo parque de agua

El parque de agua gratuito de Bormujos está pensado para que tanto niños como mayores se lo pasen en grande. Nada más entrar, te reciben cubos gigantes que se llenan y vuelcan torrentes de agua fresca cada pocos minutos, un espectáculo que engancha a los más pequeños. Hay también chorros interactivos que se activan con resortes y grifos divertidos que permiten a los críos controlar el juego.

El recinto cuenta con zonas de lluvia artificial que caen suavemente desde estructuras adaptadas, ideales para los que prefieren un chapuzón más relajado. Todo está diseñado sobre un suelo antideslizante y rodeado de bancos para que las familias puedan vigilar cómodamente. Además, hay un bar junto al área de juegos donde tomar un refresco o un aperitivo sin salir del recinto.

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Fechas, horarios y cómo llegar al Parque de los Álamos

El parque de agua ya está operativo y abrirá durante toda la temporada de verano. Los horarios son de lunes a domingo, excepto los martes que se cierra por mantenimiento. Las puertas se abren de 11:00 a 14:00 y de 18:00 a 21:00, justo en las horas de más calor y la tarde-noche cuando refresca un poco. ¿Lo mejor? La entrada es completamente gratuita, sin necesidad de reserva previa.

Está ubicado en pleno centro de Bormujos, en la calle Pablo Coso Calero (Maestro Nacional), dentro del Parque de los Álamos. Llegar es muy sencillo: a solo diez kilómetros de Sevilla se puede acceder en coche por la A-8076 o en transporte público con los autobuses interurbanos que conectan la capital con el Aljarafe. Varias líneas dejan cerca del parque, por lo que no hace falta mover el coche si prefieres ir en bus.

Por qué este planazo gratuito es imprescindible para el verano

Con las temperaturas que alcanza Sevilla en verano, encontrar un espacio de agua al aire libre y sin coste es casi un milagro. Los parques de chorros se han convertido en la opción estrella para las familias del Aljarafe, y el de Bormujos suma argumentos de sobra para visitarlo. No hace falta gastar en piscinas ni en parques acuáticos de pago para disfrutar de un día completo de refresco.

En los últimos años, municipios del Aljarafe como Bormujos, Tomares o San Juan de Aznalfarache han ido incorporando este tipo de áreas de agua gratuitas dentro de sus parques. La fórmula es sencilla: se gana calidad de vida y se ofrece un respiro a las familias que no pueden o no quieren pagar una piscina cada fin de semana. Y el resultado salta a la vista: cuando el mercurio aprieta, estos espacios se llenan de risas y chapoteos.

Además, el bar del recinto es un puntazo: puedes pedir una bebida fría mientras los niños no se mueven del chorro. El ambiente es muy familiar y no suele llenarse a reventar, así que se puede estar a gusto sin agobios. La recomendación es llevar chanclas, protector solar y alguna toalla, porque aunque hay bancos, lo mejor es plantarse en el césped de alrededor.

Los planes gratis no siempre son los mejores, pero cuando combinan chorros, sombra y bar a un paso, la jugada es redonda.

Para cualquier novedad sobre horarios o cierres puntuales, puedes consultar la web oficial del Ayuntamiento de Bormujos. Y si buscas otras alternativas gratuitas en la provincia, el Aljarafe está lleno de parques de agua similares, pero este es uno de los más completos por la variedad de atracciones. Un plan infalible para las tardes de verano en familia.

🎟️ La ficha del plan