La UE aprueba un plazo de prescripción armonizado para delitos de pederastia: las víctimas podrán denunciar hasta los 50 años

Las víctimas de abuso sexual en la infancia dispondrán de una nueva herramienta legal en toda la Unión Europea. El Consejo y el Parlamento Europeo han sellado este lunes 22 de junio una directiva histórica que, por primera vez, fija un plazo de prescripción armonizado para estos delitos: los Estados miembros deberán garantizar que las víctimas puedan denunciar, al menos, hasta cumplir los 50 años en los casos de violación.

El acuerdo, que deberá ser ratificado antes de que finalice 2026, introduce además penas más severas y tipifica nuevas formas de abuso sexual cometidas a través de tecnologías digitales, según detalla la normativa europea. La directiva establece que que los Estados miembros deberán garantizar, como mínimo, una horquilla de plazos: para el resto de tipologías de abuso sexual no violación, el límite será hasta los 38 años de la víctima; y para los delitos más leves, hasta los 33 años.

¿Qué supone la armonización europea?

Hasta ahora, cada país de la UE regulaba los plazos para perseguir penalmente los abusos sexuales a menores de forma independiente. La nueva directiva crea un suelo mínimo de protección que todos los Estados deberán incorporar a sus legislaciones nacionales, respondiendo al consenso científico sobre el trauma que estas agresiones dejan en las víctimas.

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La mayoría de las personas que sufrieron abusos en la infancia necesitan décadas para encontrar la fuerza necesaria para denunciar. La evidencia recogida por las asociaciones de víctimas y los estándares internacionales de derechos humanos muestran que la edad media de denuncia se sitúa en los 52 años. Por eso, la directiva reconoce que los plazos de prescripción tradicionales no se ajustaban a la realidad del trauma.

Miguel Hurtado, activista y primer denunciante del caso de abusos en la Abadía de Montserrat, lo resume así: “Este acuerdo es una victoria de la ciencia, la experiencia de las víctimas y los estándares internacionales de derechos humanos, reconociendo que el trauma del abuso sexual infantil requiere tiempos de procesamiento que los antiguos plazos de prescripción ignoraban sistemáticamente”.

La medida afecta directamente a los millones de ciudadanos europeos que, siendo menores, fueron víctimas de abusos y que, en muchos casos, han visto cómo sus agresores quedaban impunes por el paso del tiempo.

Los plazos de prescripción tradicionales no se ajustaban a la realidad del trauma, un principio que la UE eleva ahora a norma común para todos los Estados miembros.

¿Cómo queda España con esta directiva?

España cumple actualmente los nuevos requisitos mínimos, aunque por la mínima. Según la legislación vigente, los delitos más leves prescriben cuando la víctima cumple 40 años, mientras que las agresiones más graves lo hacen a los 55 años. Es decir, los plazos españoles superan ligeramente el suelo que ahora fija la UE para cada tipo delictivo.

Sin embargo, las organizaciones de víctimas reclaman ir más allá. De hecho, el Parlament de Catalunya impulsó la llamada ley de Derecho al Tiempo, que propone eliminar por completo la prescripción de estos delitos. La norma, que modificaría el Código Penal, fue admitida a trámite en el Congreso hace año y medio, pero desde entonces ha quedado paralizada. Fuentes cercanas a las víctimas señalan que el bloqueo obedece a la voluntad de evitar “incomodar” a la Iglesia católica, especialmente ante la reciente visita del Papa León XIV a España.

Hurtado urge al Gobierno y a los grupos parlamentarios a desbloquear la ley tras la decisión europea. Un dato refuerza su petición: las enmiendas presentadas muestran que un 88% de la Cámara estaría a favor de ampliar, al menos, 10 años los plazos de prescripción. “Europa ha demostrado que 27 Estados, con sistemas jurídicos diferentes y el parlamento europeo más fragmentado de la historia, es capaz de llegar a un acuerdo cuando existe la voluntad de poner la protección de los niños en el centro del debate”, subraya el activista.

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El precedente y los próximos pasos

La directiva representa un cambio sustancial en la lucha contra la impunidad del abuso sexual infantil. Un total de 14 Estados miembros ya habían declarado imprescriptibles los delitos sexuales graves sobre menores, pero la norma europea establece ahora una base común mínima que deberá aplicarse en los 27.

En paralelo, la Organización de las Naciones Unidas y otros organismos internacionales llevan años recomendando la eliminación de los plazos de prescripción para este tipo de agresiones, porque la revelación del abuso suele producirse mucho después de la comisión del delito. La propia directiva se alinea con esa recomendación, aunque sin alcanzar la imprescriptibilidad plena.

En la práctica, la directiva no modifica automáticamente las leyes nacionales: cada país deberá transponerla en un plazo que se cerrará previsiblemente a lo largo de 2027. Mientras tanto, en España, la presión de las víctimas se centra ahora en que el Congreso retome la ley de Derecho al Tiempo para que la justicia deje de tener fecha de caducidad.

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