Danny Ocean lanza 'babylona blue', un EP con colaboraciones de Ryan Castro y Timbaland

Danny Ocean ha lanzado ayer 'babylona blue', un EP de ocho canciones que llega justo a tiempo para poner banda sonora al verano. El venezolano, nominado a tres Latin Grammy, recupera ideas de su anterior álbum 'Babylon Club' y las convierte en un viaje musical cargado de reggae, afrobeats y mucho pop.

Ocho canciones para no parar de bailar

El EP abre con 'Desahógate', la colaboración con Ryan Castro que ya adelantó el tono festivo del proyecto. A su lado, 'Don't Stop' con Timbaland confirma la dimensión internacional del artista. Otros cortes como 'Caramel' o 'Real Time Love' mantienen la energía veraniega, mientras que 'Si tú supieras...' baja un poco las revoluciones sin perder la frescura.

El tracklist lo completa 'Calefacción' y 'quelomamen', dos temas que cierran el disco con el mismo espíritu desenfadado. En total, ocho razones para poner el repeat este verano.

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De Ryan Castro a Timbaland: los fichajes del EP

La alianza con Ryan Castro no es casual: el colombiano lleva años encadenando hits urbanos, y su química con Ocean en 'Desahógate' se nota desde el primer segundo. Pero la verdadera sorpresa es la colaboración con Timbaland, un productor que ha moldeado el pop global durante décadas. El tema 'Don't Stop' suena a éxito rotundo y demuestra que Danny Ocean apunta más allá del mercado latino.

Desde que se filtraron fragmentos en redes, los fans llevaban semanas pidiendo el EP. Y ahora que ya está en plataformas, la acogida no ha podido ser mejor: en menos de 24 horas, el proyecto acumula miles de reproducciones y se cuela entre lo más escuchado de Spotify en varios países. Las redes sociales han estallado con memes y reacciones celebrando la vuelta del venezolano; en Twitter, el hashtag #BabylonaBlue fue trending en varios países latinoamericanos apenas horas después del lanzamiento.

Con 'babylona blue', Danny Ocean no solo firma el EP del verano: confirma que el reggae-pop en español tiene un nuevo rey.

Por qué Danny Ocean está en su mejor momento

El lanzamiento llega justo después de que el artista participara en la ceremonia de inauguración del Mundial 2026 en México, un escaparate global que ha dado un empujón brutal a su proyección. No es la primera vez que Ocean acierta con un lanzamiento estival: su single 'Me Rehúso' fue un fenómeno global en 2017, y desde entonces ha sabido mantener el pulso. Además, el EP retoma la estela de 'Babylon Club' (2023) y demuestra que sabe leer los tiempos: un disco corto, directo y pensado para las listas de reproducción estivales.

Con una gira europea ya en marcha, Danny Ocean está viviendo un momento dulce. Las tres nominaciones a los Latin Grammy le avalan, y el sonido de este EP encaja a la perfección con la mezcla de pop, reggae y afrobeats que el público joven devora. Si el verano pasado ya fue un fijo en las playlists, este año promete repetir —y con creces— gracias a unos colaboradores de lujo.

Medidor de hype

Nivel de hype: 8,5/10. El EP acierta con los fichajes (Timbaland es un imán de atención) y el timing: llegar con el Mundial recién acabado es un golpe maestro. Puede que no sea un álbum revolucionario, pero como banda sonora para julio y agosto, tiene todas las papeletas para sonar en todas partes.

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