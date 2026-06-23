Gisele Bündchen excluye a Tom Brady de su mensaje del Día del Padre y las redes lo celebran

Gisele Bündchen ha elegido este Día del Padre para dejar claro que su etapa con Tom Brady, al menos en lo público, es historia.

Salseo-O-Meter

Nivel de salseo: 8.5/10. Un gesto cargado de intención en un Día del Padre que ya es trending topic. Entre los que aplauden la independencia de Gisele y los que ven un desplante innecesario, el timeline está que arde.

Ayer, como buena parte de las celebrities, la modelo alemana compartió un carrusel de fotos en su perfil de Instagram. Pero en ese homenaje no había ni rastro del que fue su marido durante 14 años.

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Lo que Gisele publicó (y lo que no)

La supermodelo, de 43 años, colgó varias instantáneas junto a su actual marido, el instructor de jiu-jitsu Joaquim Valente, con quien se casó en secreto tras el divorcio. En las imágenes aparecen también los dos hijos que comparte con Brady —Benjamin, de 16, y Vivian, de 13—, abrazando a Valente en en escenas de evidente complicidad. Y cerró el carrusel con una foto de su propio padre, Valdir Bündchen, a quien también dedicó unas cariñosas palabras.

El texto que acompañaba el post era puro agradecimiento: “Feliz Día del Padre, @joaquimvalente. Gracias por liderar con el ejemplo y por los valores que encarnas: amor, humildad, integridad, disciplina, amabilidad y constancia. Eres un modelo a seguir increíble”. De Tom Brady, ni una mención.

Por qué medio timeline está tomando partido

La omisión no ha pasado desapercibida. Una parte de X critica lo que considera un desplante “brutal” y “desolador”, sobre todo porque el pasado mayo Brady sí felicitó públicamente a Gisele por el Día de la Madre con un story en Instagram.

Pero otra parte, la que está ganando eco, aplaude sin reservas. “Normalicemos no celebrar a los ex. Sus hijos pueden celebrar el Día del Padre con él”, escribía un usuario, citando la costumbre de Kris Jenner de felicitar siempre a los exmaridos de sus hijas. “Siempre me da cringe cuando Kris Jenner hace esos posts”. Otro remataba: “Ella ya no está casada con Tom y Tom no es SU padre. ¿Cuál es el problema? Basta ya”.

Omitir a tu ex en un post es una decisión de adulto, no un crimen. Y más después de una separación que fue portada mundial.

En Reddit, el sentir es similar: “Es perfectamente normal que no celebre a su ex. Sus hijos ya son adolescentes, pueden felicitarle ellos mismos”. Y un comentario que resume la postura más aplaudida: “Probablemente le envió un mensaje privado. No todo el mundo publica a sus ex, y está bien”.

El precedente de las ex que sí felicitan (y el dato que muchos pasan por alto)

El gesto de Gisele contrasta con la tradición de otras celebs. Jennifer Garner, por ejemplo, suele dedicar algún post a Ben Affleck, y Kris Jenner felicita hasta a sus exyernos. Pero cada historia es un mundo. La propia modelo ha contado en el pasado que durante su matrimonio asumió la mayor parte de la crianza mientras Brady se centraba en su carrera. Él mismo ha reconocido que no siempre fue un gran padre: “He metido la pata mucho como padre. Ser un gran jugador de fútbol no me hizo un gran papá”, dijo en 2025.

Con ese historial, no es extraño que Gisele opte por no incluir al exquarterback en un día que, al fin y al cabo, celebra a los padres presentes. Y la red, que tanto adora los culebrones, esta vez parece estar del lado de quien decide pasar página. Al final, si el coparenting funciona en privado, para qué forzar un post.

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El año que viene, cuando llegue otra ronda de felicitaciones, el mundo volverá a preguntarse lo mismo. Y Gisele, probablemente, volverá a hacer lo que le dé la gana.

El chisme en 3 claves (TL;DR)