Casa de paja y barro: la pareja que ha logrado un hogar sostenible con temperatura estable todo el año

Carmen y Natxo, de Clan Castor, compraron una parcela de 3.500 metros cuadrados en la costa asturiana con un plan: observar el terreno, diseñar una permacultura y levantar una casa que no dependiera de la calefacción. Plantaron más de sesenta árboles frutales, crearon un bosque comestible y levantaron una pequeña cúpula geodésica con madera reciclada para vivir durante las obras. Pero el corazón del proyecto era la vivienda de fardos de paja.

La apuesta por la bioconstrucción no fue una moda, sino una necesidad: querían una casa que se mantuviera fresca en verano y cálida en invierno sin consumir grandes cantidades de energía. Para ello, recurrieron a materiales locales, un diseño bioclimático calculado al milímetro y, sobre todo, a la paja como aislante natural.

¿Por qué una casa de paja mantiene una temperatura tan estable?

Los fardos de paja compactados actúan como un potente aislante porque encierran aire entre sus fibras, reduciendo la transmisión de calor. En invierno evitan que el calor generado en el interior se escape rápidamente; en verano retrasan la entrada del bochorno exterior. Pero la paja no basta por sí sola.

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La pareja combinó los fardos con una base de termoarcilla aislada y una estructura de madera, y aplicaron revocos de barro hechos con arcilla y arena extraídas de su propia parcela. Esas capas de barro no solo protegen la paja y sellan los huecos, sino que añaden inercia térmica: absorben calor durante el día y lo liberan lentamente. Además, para esos días encadenados sin sol, han construido una estufa tipo batch box rocket que acumula energía en masa y la va soltando durante horas.

La orientación y la protección contra la humedad, los dos pilares del confort

La casa no se calienta ni se enfría sola, pero un diseño inteligente reduce la energía necesaria. Los muros orientados al este, norte y oeste llevan fardos de paja, mientras que la fachada sur aprovecha al máximo la radiación solar en invierno. En verano, aleros y huecos calculados evitan que el sol directo convierta el interior en un horno. La ventilación en las horas más frescas también ayuda.

En la costa asturiana, la humedad es el enemigo número uno de la paja. Por eso, antes de colocar los fardos, levantaron varias hiladas de termoarcilla para separarlos del suelo y cortar la capilaridad. Los 350 fardos, traídos de León, se almacenaron casi un año en condiciones controladas. Tras completar los muros, aplicaron capas de barro y un acabado exterior transpirable, que protege de la lluvia pero deja que el muro “respire” si algo de humedad se cuela.

La paja aísla, pero sin un diseño bioclimático que mime la orientación y la ventilación, una casa puede convertirse en una trampa térmica.

Carmen y Natxo insisten en que tener claro cómo calentar y ventilar la casa sin electricidad es tan importante como los materiales. El resultado, según ellos, es “lo más parecido a un efecto cueva”, una temperatura que cambia despacio y no reacciona de golpe a lo que ocurre fuera.

Más allá de la paja: lo que enseña un proyecto que aún no está terminado

Aunque parezca una vuelta al pasado, la vivienda de Clan Castor es un ejemplo contemporáneo de bioconstrucción realista. No es una casa mágica ni automágicamente confortable: requiere conocimiento técnico, una ejecución minuciosa y una adaptación al clima. Los propios impulsores reconocen que aún no pueden medir el comportamiento real porque la obra sigue en marcha, pero todas las decisiones se basan en estudios previos de casas de paja de bajo consumo.

El proyecto también deja una enseñanza incómoda: la autoconstrucción con materiales naturales exige tiempo, fuerza y un aprendizaje que no está al alcance de todos. No hay ayudas públicas fáciles para este tipo de iniciativas y, en muchos casos, financiar una vivienda así implica renunciar a comodidades. Eso sí, demuestra que es posible levantar un hogar que se aleje del modelo convencional sin renunciar al confort si se combinan saberes tradicionales, asesoría técnica y una buena dosis de constancia.

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