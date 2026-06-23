Albaluz construirá 77 viviendas protegidas en el barrio de Nazaret de Valencia

Si estás buscando piso en Valencia y la palabra 'asequible' te suena a milagro, esta noticia te interesa: la promotora Albaluz acaba de recibir luz verde para levantar 77 viviendas protegidas en el barrio de Nazaret. Un proyecto que suma metros cuadrados de vivienda pública en una ciudad donde encontrar algo por debajo de 200.000 euros es poco menos que una quimera.

Así será Residencial ZAL: 77 viviendas unifamiliares protegidas en Nazaret

La promoción, bautizada como Residencial ZAL, se despliega en tres manzanas con viviendas unifamiliares, plazas de aparcamiento en superficie y zonas ajardinadas pensadas para crear comunidad. En total, 77 Viviendas de Protección Pública (VPP) que verán la luz tras el visto bueno del Ayuntamiento de València a la ordenación urbanística de la zona.

El conjunto incluye piscina comunitaria y espacios ajardinados concebidos como punto de encuentro vecinal, no como mero adorno. Además, Albaluz entregará 10 de esas viviendas a la Generalitat Valenciana, una cesión que refuerza el carácter social del proyecto.

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Un gigante discreto: Albaluz y su plan de 3.000 viviendas

Detrás de esta promoción está Albaluz Desarrollos Urbanos, una compañía que ya tiene en marcha 1.445 viviendas repartidas por Albacete, Alicante, Madrid y Cataluña, entre otras plazas. Su plan de negocio para 2024-2028 es ambicioso: superar las 3.000 viviendas y movilizar una inversión de más de 500 millones de euros, según avanza Sebastián Moreno, CEO y cofundador.

Para este mismo ejercicio, la promotora tiene previsto entregar alrededor de 500 unidades y arrancar otras 955 viviendas adicionales. «Creemos firmemente en la vivienda asequible como motor de cohesión social. Residencial ZAL encaja con nuestra forma de entender la promoción: crear hogares sostenibles, funcionales y accesibles», afirma Moreno.

No se trata solo de sumar ladrillos: cada vivienda protegida que se entrega es una familia que respira.

El mapa de la vivienda protegida en Valencia: ¿suficiente o un pequeño alivio?

Valencia arrastra desde hace años una tensión entre demanda y oferta de vivienda asequible. Los precios del alquiler y la compra han escalado sin tregua, y los mecanismos públicos apenas alcanzan a cubrir una fracción de las solicitudes. En ese contexto, 77 viviendas unifamiliares de protección pública suponen un granito de arena, pero un granito muy necesario.

Lo que sí es indudable es que Nazaret, un barrio histórico de la ciudad que ha vivido procesos de renovación, recibe una promoción que prima el espacio común y la vida de barrio. La cesión de 10 viviendas a la Generalitat abre la puerta a que familias con menos recursos puedan acceder a un hogar en condiciones.

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