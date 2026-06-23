Descubre a Antonio Barahona, el pintor sevillano que reivindica la lentitud: "La pintura es un acto de resistencia"

Pocos pintores defienden hoy la lentitud como un valor artístico. Antonio Barahona (Sevilla, 1984) no solo la reivindica: la convierte en su seña de identidad. Su obra, anclada en un costumbrismo íntimo y mediterráneo, llega ahora a la Sala Parés de Barcelona con una exposición que invita a detenerse, a respirar y a recuperar la mirada pausada que el mundo digital parece habernos arrebatado.

Un pintor nacido entre óleos y revistas de arte

Antonio Barahona creció en un hogar donde la pintura no era una afición, sino el aire que se respiraba. Su padre, Manuel Barahona, también es pintor, al igual que lo fueron su abuelo y su hermana mayor. En esa casa sevillana nunca hizo falta anunciar una vocación artística: los lienzos, los caballetes y las revistas especializadas formaban parte del paisaje cotidiano. Como él mismo explica, la decisión de ser pintor surgió de manera inconsciente, casi inevitable.

Licenciado en Bellas Artes por la Universidad de Sevilla, Barahona ha ido construyendo una trayectoria sólida y coherente. Ha ganado premios como el Paul Ricard o el Premio Nacional de Pintura José Arpa, y ha expuesto individualmente en Barcelona, León y Sevilla. Su obra también ha viajado en colectivas por Londres, Oslo y Ámsterdam. Pese a ese recorrido internacional, hay algo que no ha cambiado: su empeño por pintar despacio, por detenerse en lo pequeño y por huir del ruido.

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‘ÍNDEX BLAU’: el Mediterráneo como archivo de recuerdos inventados

La exposición que ahora puede verse en la Sala Parés, titulada ÍNDEX BLAU, estará abierta hasta el 12 de septiembre de 2026. El azul actúa como hilo conductor de toda la muestra, un color que para Barahona simboliza el Mediterráneo y sirve de puente entre sus raíces andaluzas y su presente catalán. No es una ocurrencia cromática sin más: el pintor entiende ese azul como un territorio compartido, un espacio donde se funden la luz del mar, la arquitectura, la vegetación y la forma de habitar los espacios en ambas orillas.

“La muestra es un archivo de azules, de recuerdos inventados”, ha explicado el artista. Y ahí reside una de las claves de su propuesta: las imágenes que pinta no son documentos, sino construcciones íntimas que apelan a un imaginario colectivo. Interiores, patios traseros, rincones con macetas y lugares donde se comparte vida: el pintor sevillano reivindica una Andalucía que ríe sin escándalo, lejos del folclore exacerbado de lunares y ferias. Una Andalucía amable, inteligente y flexible, capaz de amoldarse a los tiempos.

La belleza de lo cotidiano como forma de resistencia

Conviene detenerse en la filosofía que sostiene todo el trabajo de Antonio Barahona. Frente a una época saturada de estímulos y de inmediatez digital, él defiende la pintura como un acto de resistencia. “La pintura necesita un tiempo de ejecución, de percepción y de reflexión, y desde luego no se puede percibir en un móvil”, afirma. Su propuesta es, en sus propias palabras, una “desaceleración perceptiva forzada”, una invitación a que el espectador recupere una mirada más honda y menos ansiosa.

Hay exposiciones que se ven y exposiciones que se recuerdan, y esta pertenece claramente a las segundas.

Esa defensa de la lentitud conecta con una corriente más amplia dentro de la pintura contemporánea europea: la de aquellos artistas figurativos que, sin renunciar al oficio, reivindican el valor del tiempo lento frente al consumo rápido de imágenes. Lo interesante en Barahona es que no lo hace desde la nostalgia ni desde la queja, sino desde una convicción serena y luminosa. No ha venido a gritar. Su pintura es positiva y busca, ante todo, dejar cosas bellas.

En algunos círculos artísticos se ha cuestionado si una pintura figurativa, naturalista y costumbrista puede considerarse contemporánea. A él no le preocupa. “Mi objetivo no es pasar por la línea oficial de los pintores contemporáneos, sino buscar mi propia felicidad a la hora de pintar”, explica. Y añade una idea que resume buena parte de su poética: en lo pequeño, en ese microcosmos de lo cotidiano, se puede notar lo grande. No hacen falta grandes gestos ni temas grandilocuentes: con lo más mínimo ya puedes hablar del mundo.

Merece la pena visitar la muestra con esa actitud abierta, dejándose sorprender por la calma que transmiten los interiores y los patios que pinta Barahona. Son espacios que rezuman permanencia y poesía, pequeñas cápsulas de naturaleza donde el tiempo parece ensancharse. Quizá, como sugiere el propio artista, salgamos de allí con una pregunta distinta sobre quiénes somos y qué cabe en el futuro de la cultura mediterránea que nos define.

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Ficha técnica