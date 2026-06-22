Cata sensorial entre viñedos al atardecer en Cariñena: solo 20 plazas, violín en directo y transporte desde Zaragoza

Si buscas un plan original para este julio, apunta: la DOP Cariñena lanza una cata sensorial entre viñedos al atardecer que promete ser inolvidable.

La experiencia, que forma parte de la plataforma PLAN Ñ, tendrá lugar el viernes 3 de julio en un viñedo junto a la ermita de San Bernardino de Siena, a apenas cuatro kilómetros de Cariñena. Con la Sierra de Algairén como telón de fondo, el atardecer se convierte en el mejor maridaje posible.

¿Lo más especial? Solo habrá 20 plazas disponibles, así que la intimidad y la exclusividad están garantizadas. Y por 50 euros te llevas una velada completa: cata de vinos de Cariñena, propuesta gastronómica, actuación de violín en directo y, ojo, transporte de ida y vuelta desde Zaragoza. La salida en bus será a las 19:15 desde la capital aragonesa, para empezar a disfrutar a las 20:30 entre viñedos.

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El plan: una cata multisensorial con banda sonora en directo

La cata no será una degustación al uso. Aquí el vino se escucha. El proyecto Gourmet Harmony, que convierte las características organolépticas de cada vino en composiciones musicales interpretadas al violín, pondrá la banda sonora a la velada. El violinista Manuel Urios, formado en el Real Conservatorio Superior de Música de Madrid y en el de La Haya, será el encargado de traducir en melodías los aromas, matices y personalidad de cada referencia de Cariñena. Cada pieza musical está creada a partir de lo que percibes en la copa: una idea tan original como fascinante.

Para que no te preocupes de nada, todo está organizado al detalle. El espacio se ha diseñado expresamente para la ocasión, con sofás, guirnaldas de luces y una iluminación que se enciende justo cuando el sol se despide, creando una atmósfera íntima y casi mágica. El proyecto Gourmet Harmony, liderado por Urios, es pionero en traducir notas de cata en partituras, lo que encaja a la perfección con la filosofía de PLAN Ñ: acercar la cultura del vino a nuevos públicos de forma emocional y vinculada al territorio.

Lo que te espera: música, vino y un paisaje de postal

La experiencia incluye una cata armonizada de varios vinos de la DOP Cariñena, acompañada de una propuesta gastronómica a la altura. Y todo ello mientras cae la tarde en un entorno viñedo único. La organización busca reinterpretar el enoturismo y conectar a los asistentes con el territorio de una forma multisensorial que difícilmente se olvida. Además, el traslado en autobús desde Zaragoza está incluido, así que ni te preocupas por el coche. Salida a las 19:15 y regreso tras una velada de esas que dejan huella.

Si eres de los que valora los planes exclusivos, esta cata es una oportunidad de esas que no se repiten. Solo 20 personas, un entorno privilegiado y una combinación de cultura, gastronomía y música en directo que convierte cualquier tarde en algo especial. Apunta el plan.

Una copa en la mano, un violín sonando entre las viñas y el sol escondiéndose tras la sierra: una combinación difícil de repetir y que promete ser uno de los planes más especiales del verano aragonés.

Cuándo, dónde y cómo conseguir una de esas 20 plazas

La cita es el viernes 3 de julio de 2026. El punto de encuentro para el bus es en Zaragoza, con salida a las 19:15, y la experiencia arranca a las 20:30 en el viñedo junto a la ermita de San Bernardino, en Cariñena. El precio es de 50 euros por persona e incluye todo: cata, gastronomía, concierto de violín y transporte de ida y vuelta. La inscripción es previa y, con solo 20 plazas, conviene ser rápido. Puedes consultar todos los detalles y formalizar tu reserva en la web de la DOP Cariñena o a través de la plataforma PLAN Ñ.

🎟️ La ficha del plan