El error del sensor que provocó la crisis de diabetes de Zverev en Halle

Alexander Zverev, número tres del mundo, se ha llevado el susto de su vida en la semifinal de Halle. Un sensor de glucosa le dijo que tenía el azúcar por las nubes. Era mentira. Se inyectó insulina de más y casi se desmaya en la pista ante Fritz.

El partido se paró durante unos minutos. Zverev pidió al médico del torneo visiblemente mareado. Cuando volvió a la pista, ya no era el mismo y acabó cediendo ante Taylor Fritz. La derrota dolió, pero lo que vino después fue aún más grave.

«Me inyecté mucha más insulina porque el sensor indicó valores muy altos y eran bajos en realidad. Nunca había vivido algo así», explicó Sascha tras el encuentro. El tenista convive con diabetes tipo 1 desde los cuatro años y nunca un error tecnológico le había puesto contra las cuerdas de esa manera.

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Las personas con diabetes dependen de estos sensores para tomar decisiones cada pocas horas. Una lectura falsa puede provocar una hipoglucemia severa y, en el peor de los casos, un coma. El susto en Halle fue precisamente eso: una caída brusca de azúcar que Zverev no esperaba porque su dispositivo le mintió.

El alemán llevaba diez partidos sin perder y llegaba enrachado a la cita alemana. En 2025 se fue de Wimbledon en primera ronda, así que este año cualquier ronda que sume le mete presión positiva al ranking. Alcaraz, en cambio, defiende 1.300 puntos de finalista. Si Zverev alcanza la final de Wimbledon, adelanta a Carlitos y se lleva el número dos del mundo.

Una lectura falsa estuvo a punto de tirar por la borda una semifinal y, de paso, poner en riesgo la salud de un tenista de élite.

El error del sensor no solo fastidió el partido: también reabre el debate sobre la fiabilidad de la tecnología médica en el deporte de alto rendimiento. Los dispositivos que llevan los atletas con diabetes no son infalibles y un fallo así, en un Grand Slam, podría ser catastrófico.

Ahora toda la presión se traslada a la hierba de Wimbledon. Zverev tiene un mes para resetear y preparar el asalto al número dos. Una final que hace un año parecía imposible hoy se ha convertido en una obligación matemática. Cosas que pasan en 2026.

Qué pasó en la pista de Halle

Lo explicamos en tres párrafos: Zverev empezó el partido con normalidad. En el segundo set, notó mareos, visión borrosa y pidió el médico. La interrupción fue de unos diez minutos mientras comprobaban sus niveles de azúcar. Cuando volvió a la pista, ya no era el mismo. Fritz aprovechó la coyuntura y cerró el partido sin contemplaciones.

El enredo del ranking que vale una final

Con la derrota, Zverev se queda a 970 puntos de Alcaraz en la clasificación. Pero como el murciano defiende 1.300 puntos en Wimbledon, la ecuación es clara: si Zverev llega a la final, ya se coloca segundo. Si no, Alcaraz mantendrá la posición pase lo que pase en el torneo inglés. En la redacción de Merca2 ya hemos sacado la calculadora.

Lo que la tecnología no te cuenta

El sensor de glucosa que llevaba Zverev es un modelo de última generación, pero estos dispositivos puede dar lecturas falsas por interferencias, presión sobre la piel o incluso por sudor excesivo. En un partido de tenis de máximo nivel, con la adrenalina a tope, el margen de error se multiplica. La salud del deportista no debería depender de un aparato que miente.

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Mientras, Zverev ya está recuperado y ha asegurado que no cambiará de sensor: «Confío en el sistema, pero esto me ha enseñado a no fiarme al cien por cien de una sola lectura». Buen consejo.

El chisme en 3 claves (TL;DR)