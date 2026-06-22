El móvil de HSI que revela el enfado de Zapatero por el rescate de Plus Ultra

El caso Plus Ultra acaba de dar un nuevo giro. Los mensajes del teléfono de quien fuera su máximo accionista, Rodolfo Reyes, revelan que el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero estaba ‘muy muy cabreado’ por la filtración de su nombre en la polémica del rescate. La información, aportada a la UDEF por la agencia estadounidense HSI el pasado mes de marzo, muestra la presión que el entorno del exmandatario ejerció sobre los directivos de la aerolínea para que dejaran de hablar con la prensa.

Indignómetro

Nivel de impacto social: 9/10. La revelación toca a un expresidente del Gobierno y a una operación de rescate con 53 millones de euros públicos, lo que mantiene vivo el debate sobre el uso de fondos en la aerolínea y puede tener consecuencias judiciales.

El enfado de Zapatero en los mensajes del móvil

El contacto directo lo hizo Julio Martínez Sola, conocido como ‘Julito’, el lugarteniente de Zapatero. Según los mensajes extraídos del teléfono de Reyes, ‘Julito’ estaba “muy muy cabreado” porque su jefe le había llamado, enfadado por la entrevista y la portada del medio que publicó las declaraciones. Reyes respondió que no lo veía grave y que la empresa debía desmarcarse de los temas políticos, pero el malestar ya era evidente.

Publicidad

El enfado de Zapatero fue a más hasta que llegó la orden tajante: ‘Ni una entrevista más’. El entorno del expresidente quería cortar de raíz cualquier aparición pública que pudiera seguir vinculándole al rescate.

Cómo intentaron calmar a la prensa y qué pasó después

La información ha salido a la luz ahora porque el pasado 18 de marzo, la agencia estadounidense HSI entregó el teléfono de Reyes a la UDEF, con alrededor de 15.000 mensajes. Todo empezó en marzo de 2021, tras el primer pago de 19 millones de euros del rescate. La presión mediática era intensa: PP y Vox preguntarían en el Congreso, y los directivos de Plus Ultra temían que el tema se “relanzara con mucha fuerza”. Por eso, el 15 de abril, el entonces presidente de la aerolínea, Fernando García Manso, concedió una entrevista en El Mundo cuyo titular no dejaba lugar a dudas: “No contactamos con Zapatero para obtener la ayuda”. La intención era apaciguar, pero logró justo lo contrario: enfureció al exmandatario.

El teléfono también recoge el enfado meses después, cuando el diario El Mundo publicó los vínculos del empresario Camilo Ibrahim con Plus Ultra. En esa ocasión, Martínez Sola escribe a Reyes: “¿Estará en Caracas ese hijo de puta?”, refiriéndose al periodista que firmó la información. Y Reyes responde: “Vamos a averiguar”.

La estrategia de comunicación acabó por volverse contra los gestores: en lugar de desvincular a Zapatero, reavivó su ira y llevó a su entorno a imponer un silencio total.

Por qué este caso va más allá de Plus Ultra

El rescate de Plus Ultra no es un hecho aislado. En los últimos años, la Audiencia Nacional ha examinado varias operaciones con dinero público que acabaron bajo sospecha, desde la salida a bolsa de Bankia hasta los préstamos a aerolíneas durante la pandemia. La particularidad de este caso es la implicación de un expresidente del Gobierno, que ya ha tenido que declarar como imputado y cuyo nombre aparece ahora en el centro de una trama de presiones.

Los mensajes revelados muestran que la gestión comunicativa del rescate estuvo tutelada de cerca por el entorno de Zapatero, aunque su defensa mantiene que nunca influyó en la decisión de conceder la ayuda. La Audiencia Nacional decidirá en los próximos meses si esos contactos esconden algo más que un simple enfado.

📌 En claves: lo que debes saber