Venecia subirá la entrada a 50 euros: el nuevo precio que debatirá el Ayuntamiento

Venecia quiere subir la entrada a 50 euros para los viajeros de día. El ayuntamiento debate estos días una modificación drástica de su polémica tasa turística, que pretende desincentivar un turismo masivo que no da tregua a los canales ni a sus vecinos.

Desde 2024, quienes visitan la ciudad sin pernoctar pagan entre 5 y 10 euros por persona, un billete digital que solo se exige en las jornadas con más afluencia. Pero la medida ha pinchado en hueso: las colas en el Puente de Rialto no han menguado y los turistas pagan sin rechistar, según los datos municipales. Ahora, el consistorio estudia un salto hasta los 50 euros, cinco veces más, para intentar frenar de verdad la marea humana.

De 5 euros a 50: por qué Venecia se plantea el hachazo

El sistema actual nació con la intención de reducir las visitas puntuales en temporada alta, pero los números hablan claro: en los días punta se siguen concentrando hasta 80.000 excursionistas, un aluvión que supera con creces los menos de 50.000 residentes que quedan en la isla. La ciudad se vacía de vecinos y se llena de selfies. Los residentes llevan años reclamando un freno al turismo de masas y esta subida, aunque polémica, es para muchos la única vía para devolver cierta normalidad a la vida cotidiana en la isla.

Publicidad

El billete de acceso se compra por internet —no hay taquillas físicas— y basta con mostrar un código QR si un vigilante lo pide. “La gente paga y le es indiferente”, admiten fuentes municipales al citar el fracaso del desincentivo. De ahí que el nuevo debate ponga sobre la mesa una tarifa que sí duela en el bolsillo: 50 euros por cabeza. Los detractores denuncian que un peaje tan alto atenta contra la libertad de movimientos en un espacio público, pero el ayuntamiento insiste en que la medida es necesaria para salvar la ciudad.

Cómo afecta la subida a los viajeros que vienen desde España

Para un español que planea una escapada low cost a Venecia, este cambio puede ser un mazazo. Hoy, con vuelos desde Madrid o Barcelona por menos de 40 euros, la tasa era casi un detalle; con 50 euros la experiencia de un día se encarece de golpe. Si viajas con pareja o en familia, el sobrecoste se multiplica, y deja de ser un capricho asequible. Si la tasa se multiplica por cinco, una familia de cuatro personas pagaría 200 euros solo por pisar la ciudad, sin contar vuelos ni comidas. El acceso a los canales se convierte en un lujo que no todos los bolsillos pueden asumir.

Eso sí, la medida solo se aplicaría en los días de máxima presión turística —unas sesenta jornadas al año— y nunca si duermes al menos una noche en la ciudad, así que los viajes a a Venecia de un solo día serán los más castigados. Por suerte, la mayoría de las fechas con tasa alta coinciden con fines de semana y festivos; viajar entre semana y fuera de temporada alta sigue siendo una opción libre de pago si no se duerme allí. Alojarse en la propia Venecia seguiría siendo la llave para esquivar el pago, un detalle que conviene tener en cuenta al reservar.

Si Venecia aprueba esta medida, las escapadas de un día desde España pasarán de ser un capricho asequible a un lujo más propio de una ocasión especial.

¿Merece la pena pagar 50 euros por un día en los canales?

Venecia sigue siendo una de las ciudades más bellas del mundo, y una visita bien planificada puede amortizar esos 50 euros si sabes moverte por sus rincones menos trillados. La subida no se aplicará todo el año ni a todos los viajeros, así que la clave estará en viajar en temporada media-baja o dormir al menos una noche. Y recuerda que la tasa no se aplica a quienes duermen al menos una noche, así que si estabas dudando entre un hotel en Mestre o en la propia Venecia, la respuesta es clara: duerme en la laguna.

Además, este movimiento no es único: otras ciudades europeas como Ámsterdam o Barcelona ya endurecen sus tasas turísticas. La tendencia es clara: el turista de día que no deja gasto en hoteles será el que pague los platos rotos. Para el viajero español, preparar la escapada con antelación y tener claro si merece la pena dormir en la laguna será más importante que nunca.

Ojo con la letra pequeña: la propuesta aún está en debate y el nuevo precio podría tardar meses en aplicarse. Con todo, si estás pensando en Venecia para este verano o el próximo otoño, consulta la web oficial de Venezia Unica para ver las condiciones vigentes y evita sorpresas.

✈️ La hoja de ruta