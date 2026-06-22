Los países más seguros del mundo en 2026: el ranking Global Peace Index para viajar con tranquilidad

Planificar las vacaciones ya no es solo buscar el vuelo más barato: ahora también toca elegir un destino donde la tranquilidad esté garantizada. El Global Peace Index 2026 acaba de revelar los países más seguros del mundo, y Islandia, Dinamarca e Irlanda ocupan el podio europeo al que los españoles podemos viajar sin sobresaltos.

El método que mide la paz mundial: así funciona el Global Peace Index

Creado en 2008 por el Institute for Economics and Peace (IEP), el IPG analiza 23 indicadores cualitativos y cuantitativos –desde el nivel de criminalidad hasta el gasto militar– para ofrecer una radiografía única de la paz global. Este año la foto no es optimista: el mundo está en sus niveles más bajos de paz desde que comenzó el índice, según la propia institución.

Apenas un dato para dimensionarlo: de los 163 países evaluados, 99 vieron cómo su seguridad se deterioraba en 2026, la cifra más alta en dos décadas. Además, el 73% de las naciones son menos pacíficas que en 2007 y los conflictos externos casi se duplicaron, alcanzando los 103 de de este año. Las muertes relacionadas con los conflictos marcaron un máximo histórico en 2025 con 181.000 fallecidos, y el impacto económico de la violencia ya supone 21,81 billones de dólares, un 10,5% del PIB mundial.

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Islandia, Dinamarca e Irlanda: los tres destinos que lideran la seguridad en 2026

En medio de este panorama, los países nórdicos y algunas islas europeas se mantienen como oasis de estabilidad. Islandia repite como líder indiscutible del ranking, una constante desde hace más de una década. Su escasa densidad de población, la ausencia de ejército y una sociedad cohesionada blindan la experiencia de cualquier viajero: recorrer sus glaciares o las cascadas de la ruta del sur no requiere más precauciones que el abrigo adecuado.

Dinamarca, en segundo puesto, combina la eficiencia de sus ciudades –Copenhague es una de las capitales más seguras de Europa– con una tranquilidad que se respira hasta en los pueblos costeros. Irlanda completa el trío de honor y es, quizá, la opción más asequible desde España: los vuelos directos a Dublín desde Madrid o Barcelona están disponibles varias veces al día, y el país verde garantiza rutas en coche sin aglomeraciones ni preocupaciones extra.

No son los únicos. Otros países europeos como Austria, Portugal o Suiza ocupan posiciones altas en la clasificación histórica y ofrecen la cercanía y la facilidad de movimiento que todo viajero español agradece. Volar a Lisboa o Viena desde cualquier aeropuerto nacional apenas lleva un par de horas, y, la sensación al pisar sus calles es la misma: cero tensión.

Viajar a un país que encabeza los índices de paz no solo protege tu integridad física: te permite desconectar de verdad y centrarte en lo que importa, los paisajes y la gente.

Viajar desde España: conexiones y consejos prácticos

Lo bueno de este top es que está a tiro de piedra. Para Islandia, las aerolíneas low cost operan vuelos desde Madrid y Barcelona con escalas, y el coste medio ronda los 200-300 euros ida y vuelta si se reserva con antelación. Dinamarca e Irlanda tienen conexiones directas diarias, y en menos de tres horas de avión desde España estás en el corazón de estos refugios de paz.

Eso sí, conviene recordar que la seguridad no exime de las precauciones básicas del viajero. Aunque los índices de criminalidad son mínimos, las oficinas de turismo locales recomiendan contratar un seguro de viaje que cubra cualquier imprevisto, sobre todo si la escapada incluye actividades de aventura o alquiler de coche. La tranquilidad total también pasa por no dejar nada al azar. En mi experiencia, la paz de estos destinos se palpa al pasear por Reikiavik de madrugada o al dejar la mochila en un pub irlandés sin miedo.

✈️ La hoja de ruta