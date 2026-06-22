La Pizza Week Madrid 2026 reúne 29 pizzerías artesanales y 10 cadenas con pizzas únicas y cenas a seis manos

Hay quien dice que Madrid no es ciudad de pizza, pero esta semana lo van a desmentir con creces. Del 22 al 28 de junio, la Pizza Week Spain Edition 2026 convierte a la capital en el gran escaparate de la pizza artesanal, con 29 pizzerías independientes y diez cadenas que despliegan creatividad, colaboraciones inéditas y cenas a seis manos. Y todo, antes de la gala que coronará a las mejores de Europa: 50 Top Pizza Europa 2026.

La semana grande de la pizza en Madrid

Impulsada por la guía de referencia 50 Top Pizza, la iniciativa convierte a España en el epicentro pizzero del continente con una programación que va mucho más allá del simple 'ir a por una pizza'. La guía, nacida en Italia, se ha convertido en el referente mundial para los amantes de la pizza, y esta semana demuestra que España es un país pizzero de primer nivel. Durante siete días, 29 pizzerías independientes y diez cadenas artesanales celebran la evolución de la cultura pizzera con menús especiales, colaboraciones a varias manos y sesiones que mezclan gastronomía, música y un ambiente festivo. La cita culminará el 29 de junio con la presentación de la guía 50 Top Pizza Europa 2026, que por primera vez elige Madrid como sede de su gala anual.

Cenas a seis manos, maridajes y pizzas de edición limitada

La programación en Madrid es un auténtico festival. En Baldoria, el restaurante de Ciro Cristiano ha montado un recorrido temático: el 22 de junio se asoma a Cataluña con una pizza firmada por Eric Ayala (Il Figlio di Emiliano); al día siguiente llega México junto al restaurante Chiribita; el 25 se rinde a la India con Tandoori Station y 1862 Dry Bar; y cierra el 26 con Nápoles y Raf Bonetta. Buena muestra de cómo la pizza artesanal se ha convertido en una de la las grandes protagonistas de la gastronomía actual.

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Pero hay más. Totò e Peppino organiza el 23 de junio una cena a seis manos bajo el título 'Tres visiones', con maridajes de Gabriele Manzotto, y entre el 24 y el 28 ofrece un menú especial para la ocasión. En Araldo (día 24) la pizza se hermana con el helado artesanal de la mano de Christian Rosa (Gelato Lab), y Reginella acoge 'Las Dos Sicilias' (23 de junio), un menú a cuatro manos con Mirco Mattiello y Giuseppe Casisi (Il Boccone) y vinos de Campania.

El cierre de la semana tiene rivalidad con sabor: Fratelli Figurato recibe a Mirko Rizzo (L'Elementare) el 28 de junio para un duelo entre la pizza romana y la napolitana. Además, Grosso Napoletano monta una Kitchen Session con música en directo y showcooking; Gruppo Pulcinella reivindica la auténtica pizza napolitana que llegó a Madrid en los noventa; y Morso despide con 'Último Baile', pizzas de edición limitada y DJ. Circolo Popolare cuenta con el chef Roberto Martínez Foronda (Tripea) que firma dos pizzas inéditas, y Noi Due cierra con cuatro pizzas exclusivas y bebidas diseñadas para cada maridaje.

Madrid, epicentro de la pizza europea

La elección de Madrid para la gala de 50 Top Pizza Europa no es casual. La ciudad concentra algunas de las pizzerías más reconocidas del continente y, durante esta semana, esa condición se hace más evidente que nunca. La Pizza Week Spain Edition 2026 no es solo una cita para sibaritas de la masa madre: es la demostración de que la pizza, cuando se elabora con oficio y creatividad, alcanza cotas gastronómicas altísimas.

Comerse una pizza en Madrid nunca había sido tan emocionante: siete días de creatividad, maestros pizzeros y la excusa perfecta para disfrutar en cada bocado.

Y si te preguntas qué pedir, mejor déjate llevar. La variedad es tanta que conviene consultar las redes sociales de cada local o acercarse sin plan fijo para probar esas pizzas de edición limitada que solo existen esta semana. Eso sí, reserva con antelación porque las cenas a varias manos suelen agotarse rápido.

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