El truco viral para hacer arroz y pasta en la airfryer sin que se pegue (y funciona)

Reconócelo: a ti también te da pereza vigilar la olla de arroz y que se te pase el punto. O peor, que se te pegue todo el fondo y acabar comiendo una masa triste. La freidora de aire, ese electrodoméstico que llegó para freír con poco aceite, también puede cocer arroz y pasta de forma rápida, limpia y sin dramas. Y el truco es tan sencillo que te preguntarás por qué no lo hiciste antes.

La técnica que arrasa en TikTok (y que funciona en tu cocina)

Quien tiene una airfryer en casa sabe que sirve para mucho más que patatas fritas. Y el último descubrimiento viral en redes lo demuestra: cocer arroz y pasta directamente dentro, sin olla y sin riesgo de que se pegue. La cuenta de TikTok @myrealfood, especializada en recetas fáciles y planificación de menús, compartió un método infalible que ya suma miles de guardados.

El procedimiento no puede ser más simple. Para el arroz: pon en un bol apto para altas temperaturas una taza de arroz y dos de agua, programa la freidora a 200 °C durante 12 minutos y retira el bol con cuidado (quema). La promesa: granos sueltos y sin la típica capa pegajosa del fondo. Para la pasta, la receta es parecida: una taza de pasta por una de agua, los mismos 12 minutos a 200 °C y a disfrutar. Eso sí, según advierten, el tiempo puede ajustarse según el formato o la marca: vigila y prueba.

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El dato no es anecdótico. Un estudio de Philips en España, recogido por varios medios, reveló que ocho de cada diez usuarios compraron la freidora de aire para usar menos aceite. Además, el 46% la considera un electrodoméstico imprescindible en su cocina y un 39% la ve muy necesaria. Así que este truco encaja a la perfección: aprovecha el aparato para algo más que freír y reduce el uso de ollas.

El arroz sale suelto y la pasta tierna sin necesidad de vigilar una olla. Es el comodín de la cocina rápida.

El truco extra para patatas y el 'batch cooking' de los perezosos

Otra joyita que comparte @myrealfood: cocer patatas en minutos. Basta con lavarlas, pincharlas con un tenedor y envolverlas en papel de cocina humedecido; después, 6 minutos a 180 °C (si son grandes, alargas un poco). El resultado es una patata cocida en tiempo récord, lista para acompañar cualquier plato sin encender el fuego.

Estos trucos casan de maravilla con la moda del 'batch cooking': cocinar en un día varias bases para toda la semana. Tener arroz o pasta ya cocinada —y sin tener que lavar ollas— ahorra minutos cada noche. De hecho, la propia Myrealfood ofrece un plan nutricional en su app (por cierto, ahora mismo tienen activa una promoción de primavera si te interesa) que integra este tipo de técnicas para simplificar la rutina semanal.

¿Merece la pena el método? Lo hemos probado y esto es lo que hay

Nunca está de más ponerle un poco de escepticismo a los trucos virales. En la redacción hemos hecho la prueba con un par de modelos de freidora de aire (una estilo cajón de 5,5 litros y otra de formato horno) y el resultado es notable. El arroz queda suelto y con una textura similar a la cocción al vapor, perfecto para una guarnición rápida. Eso sí, no esperes el punto exacto de una arrocera; si quieres un arroz 'socarrat' o muy cremoso, este no es tu método. La pasta, por su parte, sale al dente siempre que controles el tiempo, y evitas que se pase. Algún formato más grueso, como los rigatoni, quizá necesite un par de minutos extra.

Lo fundamental: usar recipientes aptos para microondas u horno, no llenar de agua hasta el borde (peligro de desbordamiento) y usar guantes o un trapo seco para sacar el bol. Con esas precauciones, el truco funciona y convierte la airfryer en un robot de cocina humilde pero todo terreno.

💡 El truco del almendruco

Tiempo total: 12 minutos. Nivel de dificultad: fácil. Un consejo extra: para que el arroz quede aún más suelto, enjuágalo antes bajo el grifo hasta que el agua salga clara.