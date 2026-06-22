La Diputación de Córdoba abre 19 plazas de auxiliar administrativo: requisitos y plazo

Si llevas tiempo esperando una oportunidad en la función pública cordobesa, esto te interesa: la Diputación de Córdoba ha sacado 19 plazas de auxiliar administrativo y el plazo para inscribirse arranca hoy mismo, 22 de junio de 2026.

La convocatoria, publicada en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP), reparte las vacantes en 15 plazas por turno libre y 4 reservadas a personas con discapacidad. Un proceso que se resuelve por oposición y que puede ser tu puerta de entrada a un empleo estable.

Así es la convocatoria: 19 plazas de auxiliar y reserva para discapacidad

Las 19 plazas pertenecen a la Escala de Administración General, subescala auxiliar. Del total, 15 plazas se cubren por el sistema general de acceso libre y las 4 restantes están reservadas a personas con un grado de discapacidad igual o superior al 33%.

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El sistema de selección es el de oposición, sin fase de concurso. Eso significa que solo cuenta la nota del examen: no se valoran méritos previos.

Los requisitos: titulación de ESO, nacionalidad y edad

Para poder presentarte, la Diputación exige los requisitos habituales de acceso a la función pública. Son estos:

Tener la nacionalidad española.

Haber cumplido 16 años y no superar la edad de jubilación forzosa.

No haber sido separado del servicio de ninguna Administración Pública ni estar inhabilitado para el ejercicio de funciones públicas.

Estar en posesión del título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria (ESO) o equivalente.

El título de la ESO o equivalente es el único requisito académico. Si lo tienes, ya cumples la parte más dura de la criba.

Plazo de inscripción y cómo presentar la solicitud, paso a paso

El plazo para apuntarte está abierto desde hoy, 22 de junio, hasta el 17 de julio de 2026, ambos inclusive. Tienes casi un mes por delante, pero conviene no dejarlo para el último día.

La solicitud se presenta de dos maneras:

Por vía telemática : si dispones de certificado digital, puedes hacer el trámite en en la sede electrónica de la Diputación de Córdoba.

: si dispones de certificado digital, puedes hacer el trámite en en la sede electrónica de la Diputación de Córdoba. En papel: descargas el modelo de solicitud desde la página web de la Diputación, lo rellenas, lo firmas y lo entregas en la Oficina de Registro y Atención Ciudadana (Plaza de Colón, 15, Córdoba).

Junto con la solicitud, tendrás que aportar la fotocopia del título académico o el justificante de haber pagado la tasa para su expedición, y la documentación que acredite los requisitos específicos que recoja la convocatoria.

Un único examen con dos partes: así es la oposición

El proceso selectivo consiste en un solo ejercicio, pero dividido en dos pruebas que se realizan el mismo día. Ambas son obligatorias y eliminatorias.

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Primera parte (teórica) : cuestionario tipo test con cuatro respuestas alternativas. Se califica con un máximo de 15 puntos, necesitando al menos 7,5 para superarla.

: cuestionario tipo test con cuatro respuestas alternativas. Se califica con un máximo de 15 puntos, necesitando al menos 7,5 para superarla. Segunda parte (práctica): otro test elaborado por el tribunal. Puntúa sobre 20 puntos y el mínimo para aprobar es 10.

El examen no podrá celebrarse hasta que hayan pasado al menos dos meses desde el fin del plazo de solicitudes, así que tienes margen para prepararlo.

La fecha, hora y lugar exactos, así como la composición del tribunal, se publicarán en el BOP de Córdoba y en la sede electrónica, junto con la lista provisional de admitidos y excluidos.

Qué pasa si apruebas pero no consigues plaza: la bolsa de empleo

Si superas los dos exámenes pero no estás entre los 19 primeros, no te vas de vacío. La Diputación de Córdoba creará una bolsa de empleo con todas las personas que hayan superado el proceso selectivo sin obtener plaza. Esa bolsa te permitirá optar a contratos temporales para cubrir sustituciones, vacantes o necesidades coyunturales de personal en la institución provincial.

Es un colchón nada desdeñable: muchas personas que hoy tienen un puesto fijo en la Diputación empezaron así, tirando de la bolsa. Y todo suma experiencia en la administración.

Para más detalles, puedes consultar la sede electrónica de la Diputación de Córdoba y el anexo con el temario completo en la convocatoria oficial.

La ficha práctica

¿Quién puede solicitarlo? Personas con nacionalidad española, entre 16 años y la edad de jubilación forzosa, con título de ESO o equivalente y sin inhabilitaciones.

Personas con nacionalidad española, entre 16 años y la edad de jubilación forzosa, con título de ESO o equivalente y sin inhabilitaciones. ¿Cuántas plazas? 19 plazas de auxiliar administrativo: 15 de turno libre y 4 para discapacidad.

19 plazas de auxiliar administrativo: 15 de turno libre y 4 para discapacidad. ¿Hasta cuándo hay plazo? Desde el 22 de junio hasta el 17 de julio de 2026 (ambos inclusive).

Desde el 22 de junio hasta el 17 de julio de 2026 (ambos inclusive). ¿Dónde se solicita? Por sede electrónica con certificado digital o presencialmente en el Registro de la Diputación (Plaza de Colón, 15, Córdoba).

Por sede electrónica con certificado digital o presencialmente en el Registro de la Diputación (Plaza de Colón, 15, Córdoba). Requisito o letra pequeña clave: El examen es tipo test; necesitas al menos 7,5 puntos en la parte teórica y 10 en la práctica. Si suspendes una parte, quedas eliminado.

El resumen rápido (TL;DR)