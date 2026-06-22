Elecciones en Colombia: Abelardo de la Espriella gana por la mínima y Cepeda impugna

Con solo un punto de diferencia, Colombia ha elegido presidente: Abelardo de la Espriella se impone a Iván Cepeda en la segunda vuelta más ajustada de su historia. Pero el ganador aún no puede celebrar del todo: Cepeda impugna 33.000 mesas electorales y Gustavo Petro no reconoce los resultados. Te contamos qué ha pasado y por qué la tensión amenaza con incendiar el país.

Un país dividido al 50%

El escrutinio de la Registraduría Nacional, con cerca del 100% de los votos contados, da a De la Espriella un 49,7% frente al 48,7% de Cepeda. Una diferencia de apenas 1 punto que deja a Colombia partida en dos.

La abstención fue elevada y el voto del miedo pesó en ambas campañas. De la Espriella, un abogado ajeno a la política tradicional hasta ahora, logró movilizar el descontento con el petrismo. Cepeda, heredero del proyecto de Gustavo Petro, mantuvo el respaldo de las zonas rurales y los sectores populares. Pero el resultado fue tan estrecho que el presidente Petro ya ha advertido que no aceptará los datos hasta el escrutinio final, que suele demorar uno o dos días más, y ha llamado a sus seguidores a tomar las calles si el triunfo de su candidato no se confirma.

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El ‘Tigre’ que promete mano dura contra el crimen y el ‘comunismo’

De la Espriella se ha presentado como un outsider de derecha, admirador confeso de Donald Trump y Javier Milei. «Voy a gobernar con mano de hierro contra el crimen transnacional y el comunismo», dijo durante la campaña. Su discurso ha calado en un electorado harto de la inseguridad y la polarización.

Sin embargo, su escasa experiencia política y su reducido apoyo parlamentario anticipan un mandato complicado. Tendrá que negociar con un Congreso hostil y enfrentar una oposición radical que ya ha anunciado que no le dará tregua. Además, queda por ver cómo reaccionarán las bandas criminales que, según denuncias, presionaron a los electores en zonas rurales para votar por Cepeda.

El resultado se conoció de madrugada y el país amanece hoy con las calles en calma, pero con el temor de que la disputa política desemboque en un nuevo estallido social.

Un giro que remece América Latina y salpica a España

La victoria de De la Espriella consolida el giro ultra en la región, tras los casos de Milei en Argentina y de otros líderes de discurso duro. Para España, Colombia es un socio estratégico y el principal receptor de inversión española en América Latina. Un gobierno de derecha radical podría reorientar las relaciones comerciales y endurecer las políticas migratorias, afectando a la numerosa comunidad colombiana en nuestro país.

Además, el nuevo presidente ha amenazado con romper los diálogos de paz con el ELN, lo que reabriría un conflicto armado y dispararía las cifras de desplazados y solicitantes de asilo. España, principal puerta de entrada a Europa, sentiría las consecuencias. Según el INE, más de medio millón de colombianos residen aquí, y muchos siguen con atención un resultado que podría influir en las políticas de retorno o reagrupación familiar.

El precedente de Milei, que tras llegar al poder aplicó recortes drásticos y tensó las relaciones con la Unión Europea, sugiere que Colombia podría encaminarse hacia un escenario de mayor confrontación diplomática. La impugnación de Cepeda mantiene mientras tanto al país en vilo. En las próximas semanas, el Consejo Nacional Electoral deberá resolver las impugnaciones y proclamar oficialmente al ganador. La comunidad internacional, que desplegó más de 15.000 observadores, ha pedido calma y respeto por los cauces institucionales. La toma de posesión está prevista para el 7 de agosto, pero hasta entonces la incertidumbre seguirá marcando la agenda colombiana.

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