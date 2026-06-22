Estafadores aprovechan el hype de GTA VI para colarte malware en PC y Android

Si estás leyendo esto desde un PC y ya estás buscando cómo jugar a GTA VI el día de salida, tengo malas noticias: los ciberdelincuentes también están contigo, y además gratis. El hype por el nuevo Grand Theft Auto es tan enorme que los estafadores han montado ya su propio DLC: malware para todos los que no tienen consola.

Por qué PC y Android son el nuevo dorado de las estafas

Las reservas oficiales comienzan este mismo 25 de junio, y las fechas, por fin, son una realidad: noviembre de 2026. Pero Rockstar ha decidido lanzar GTA VI únicamente en PlayStation 5 y Xbox Series X/S, dejando a PC y Android fuera del mapa. La versión de escritorio llegará más tarde, pero ese "luego" es el campo de minas perfecto.

NordVPN ha encendido las alarmas: desde claves falsas para una beta que no existe hasta suscripciones trampa y formularios de verificación que solo sirven para robar datos. "Los estafadores se aprovechan de la curiosidad y del miedo a perderse algo", explican en su último aviso. Y tienen razón: ofrecer lo único que esos usuarios no pueden conseguir es una estrategia vieja, pero sigue funcionando.

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Las trampas que ya están circulando (y cómo no picar)

El catálogo de trampas ya asusta: aplicaciones para Android que se hacen pasar por la beta de GTA VI y redirigen a páginas cargadas de adware, troyanos bancarios y ransomware; versiones reempaquetadas del juego con malware para Windows colgadas en clones de sitios de piratería. Vamos, que si ves un instalador de GTA VI para PC antes de que Rockstar lo anuncie, lo más probable es que tu ordenador acabe en una botnet.

Para los despistados: no hay beta, no hay suscripción anticipada y, desde luego, no hay GTA VI para móvil. La recomendación de NordVPN es clara: "evita cualquier oferta, enlace o mensaje que despierte FOMO". Y añado: usa un verificador de enlaces y, sobre todo, sentido común. Porque si algo suena demasiado bonito para ser verdad, es malware.

El problema no es que Rockstar retrase el lanzamiento en PC, es que el vacío informativo es el caldo de cultivo ideal para que florezca el timo.

El eterno baile de Rockstar con el PC y el sentido común

Strauss Zelnick, el CEO de Take-Two, lleva meses esquivando la pregunta con la misma elegancia que un NPC atropellado. "Los juegos de Rockstar siempre salen en consola primero y en PC después", repite. Vale, pero el hype de GTA VI es de otra galaxia y los tiempos de espera se convierten en un problema de seguridad. Mientras, los estafadores se frotan las manos.

Y ojo, que la cosa no acaba con el malware. Estamos viendo cómo los sitios de suscripción falsa te cobran cuotas recurrentes por un acceso que jamás llegará. La industria del videojuego ya ha visto movimientos parecidos con lanzamientos anteriores, pero nunca a esta escala. El FOMO de los jugadores de PC es real, y los delincuentes lo saben.

Así que, hasta que Rockstar no anuncie una fecha concreta para PC (¿2027? ¿2028?), mejor seguir el consejo de NordVPN: no picar. Y si de verdad no aguantas las ganas, cómprate una consola o espera. Pero no entregues tu cuenta de Steam a cambio de un troyano.

Hype-O-Meter

Nivel de hype: 9,5/10. El juego va a reventar récords, pero la estrategia de lanzamiento escalonado está convirtiendo la espera en un jugoso mercado negro digital. Si estás en PC, mejor prepara un té y aguanta.

El resumen para vagos (TL;DR)