Stray Kids anuncian su comeback 2026 con el pre-single 'RUN IT' y gira mundial

El grupo de K-Pop Stray Kids acaba de soltar la noticia que sus fans llevaban meses esperando: nuevo single inminente, álbum a la vista y una gira mundial que promete ser de las más potentes del año. El comeback de 2026 ya tiene fecha, y viene con todo.

Los ocho integrantes de la banda confirmaron a través de un teaser del videoclip que ha revolucionado las redes (con esa doble energía marca de la casa) que el pre-single 'RUN IT' verá la luz el 24 de junio a las 13:00 KST. Un adelanto explosivo que ya está dejando claro el tono de lo que se viene.

Un teaser que derrite el botón de reproducción

El vídeo, disponible en el canal oficial de Stray Kids en YouTube, es un concentrado de todo lo que hace única a la banda: coreografías afiladas, estética cuidada al milímetro y un sonido que apunta a mezclar potencia y electrónica. En apenas unas horas, el teaser ha acumulado una lluvia de reproducciones y ha puesto a STAY (su fandom) en modo hype total.

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No es para menos. El grupo surcoreano sabe cómo crear expectación y esta vez han jugado sus cartas con precisión milimétrica. Primero, el anuncio sorpresa; luego, el pre-single; y más tarde, el plato fuerte del álbum. La estrategia es clara: mantener a los fans pegados a la pantalla hasta el último día.

Tres pasos para un regreso monumental

Stray Kids ha diseñado un regreso en tres actos. El 24 de junio, 'RUN IT' romperá el hielo y servirá de anticipo del nuevo disco, que llegará seis semanas después —a principios de agosto, según los planes del grupo—. Y por si fuera poco, la gira mundial ya está confirmada, aunque las fechas y ciudades concretas aún no se han desvelado.

La noticia ha caído como un tsunami entre los seguidores, que llevan semanas especulando con pistas en redes sociales. Stray Kids suele cuidad al detalle cada paso de sus eras, y esta vez no iba a ser diferente. La combinación de single, álbum y tour dibuja un 2026 cargado de música nueva y conciertos que, si siguen la estela de giras anteriores, agotarán entradas en cuestión de minutos.

Cuando Stray Kids anuncia comeback, las listas se ponen a temblar y las redes se llenan de memes, teorías y puro hype. Este 2026 no va a ser diferente.

Por qué este comeback puede marcar un antes y un después

Stray Kids lleva años construyendo un imperio global. Con cada lanzamiento, el grupo bate récords en Spotify y arrasa en las listas de medio mundo, y su capacidad para llenar estadios ha quedado más que probada. Este nuevo ciclo, con un pre-single tan agresivo como 'RUN IT', promete elevar aún más el listón.

La expectación es máxima, y no solo por la música. La gira mundial que han anunciado es la guinda de un pastel muy goloso. Si algo ha demostrado el K‑Pop en los últimos años es que los conciertos en directo son el motor que mueve a las comunidades de fans, y Stray Kids sabe cómo exprimir esa energía. El grupo ha conseguido que cada regreso se convierta en un fenómeno cultural, y con los detalles del tour aún por llegar, el hype está lejos de bajar.

Mientras tanto, los STAY ya cuentan los días para el 24 de junio. Y mientras el mundo espera, el teaser sigue corriendo como la pólvora por todas las plataformas. ¿Conseguirán superar sus propias marcas? Todo apunta a que sí.

Medidor de hype

Nivel de hype: 9,5/10. Stray Kids tiene una maquinaria imparable y el teaser ya deja claro que el nivel no baja. Con un pre-single a días de salir y una gira mundial en el horizonte, este comeback lo tiene todo para ser el bombazo del verano.

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🎧 El backstage de la noticia