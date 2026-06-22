Oasis de Netflix recibe críticas negativas masivas: ¿fracaso o éxito de audiencia?

Netflix tiene un nuevo dolor de cabeza llamado 'Oasis'. La serie española, estrenada el pasado 19 de junio, ha sido recibida con un aluvión de críticas tan negativas que la etiqueta de 'mediocre' se queda corta. La expectación por ver a Ana Garcés tras 'La Promesa' se ha topado con una ficción que muchos ya califican de 'copia barata de The White Lotus'.

Producida por Bambú Producciones (El caso Asunta, La Promesa), la serie se sitúa en el resort más lujoso del país, un paraíso vacacional reservado a las familias más adineradas. Todo se desmorona cuando la policía irrumpe para investigar una misteriosa desaparición. Con un reparto coral joven encabezado por Ana Garcés, Tomy Aguilera y Victoria Kantch, la premisa vendía un thriller veraniego de lujo... pero el resultado no ha convencido.

¿Por qué 'Oasis' no convence a nadie?

La crítica especializada ha sido demoledora. Natalia Marcos, en El País, no se muerde la lengua: pensar en un 'The White Lotus' a la española le parece 'un insulto a la serie de HBO Max'. 'Oasis no pasa de ser un drama juvenil en el que cada trama va por su lado y la mayoría no llega a ninguna parte tras dar varias vueltas sobre ellas mismas', sentencia.

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Y no es la única. Óscar Rus, en El Independiente, titula su reseña 'El verdadero drama de Netflix es la mediocridad de sus series españolas' y se pregunta qué aporta esta ficción cuando ya existen Élite u Olympo. José A. Cano, en Cine con Ñ, remata: 'No funciona ni como misterio, ni como crítica social, ni como historia de rebeldía juvenil'.

La nueva producción de Netflix no logra construir una historia interesante, y eso duele al suscriptor que esperaba un thriller de altura.

The White Lotus a la española: el espejismo de un drama de lujo

Había ganas de ver a Ana Garcés en su primer gran proyecto tras 'La Promesa', y la colaboración con Bambú traía cierto hype. Pero el sello 'lujo adolescente' ha pinchado. 'Oasis' tiene demasiados frentes abiertos: misterio, crítica a los privilegios, rebeldía juvenil... y al final el espectador no sabe a qué aferrarse. Juan Arcones, en la crítica de El Televisero, señala: 'Uno de los problemas es que la serie no parece tener muy claro a qué público dirigirse', y añade que faltan tramas interesantes más allá de la desaparición principal.

La respuesta del público: ¿alguien la salva?

En redes sociales, la sentencia es casi general. 'La primera temporada de #OasisNetflix se siente como una copia barata de The White Lotus mezclado con Élite', resume un usuario. Otro es aún más tajante: 'La trama y las interpretaciones son malísimas'. Eso sí, algunas voces defienden la serie, como quien escribe: 'Un thriller que entra rápido, con buenos giros finales. Espero que renueve y tenga un largo recorrido'. Pero el tono mayoritario es de decepción.

Netflix aún no ha publicado cifras oficiales de audiencia, por lo que es pronto para hablar de fracaso o éxito. Oasis solo tiene un verano por delante, pero las críticas tan unánimes ponen cuesta arriba cualquier posible renovación.

¿Puede una mala crítica enterrar una serie de Netflix?

El precedente más cercano es Manual para señoritas, cancelada tras una temporada y también producida por Bambú. Pero Netflix no siempre mide el éxito solo con la crítica: Élite acumuló comentarios negativos en sus últimas temporadas y siguió renovando. Lo que realmente manda es el Top 10 y las horas de visionado. Si 'Oasis' logra colarse en la lista de lo más visto durante varias semanas, la plataforma podría darle una segunda oportunidad. Si no, el espejismo veraniego se habrá desvanecido en agosto.

Medidor de hype

Nivel de hype: 3/10. La expectación previa se ha diluido en un mar de críticas que señalan una mediocridad difícil de ignorar. A no ser que los datos de audiencia sorprendan, 'Oasis' pinta a serie de paso — ideal para maratón sin pretensiones, pero lejos del fenómeno que Netflix necesitaba este verano.

🍿 El maratón en corto