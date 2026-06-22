Russell se confiesa: su relación con Wolff y la amenaza de Verstappen

George Russell está en una encrucijada y, por primera vez, no ha tenido reparo en contarlo. El británico ha confesado en el Red Bull Ring la presión que siente al ver cómo su joven compañero, Kimi Antonelli, le está robando el protagonismo en Mercedes. Y, de paso, ha dejado claro que el fantasma de Max Verstappen sobrevuela cada una de sus carreras.

La temporada ha sido una montaña rusa. Tras años de sequía, el W17 es el coche que siempre soñó. Pero Antonelli, ese rookie de 19 años, ha irrumpido como un ciclón. Russell ha pasado de ser el heredero designado a un tipo que empieza a preguntarse si realmente tiene sitio. El británico, que llegó a Mercedes en 2022, nunca había vivido una situación así.

La confesión de Russell que ha revuelto el paddock

En una entrevista que ya es viral, Russell ha hablado de su relación con Toto Wolff en un tono que pocos pilotos se atreven a usar. “Toto es como un padre para mí, pero si sigo sin ganar, tendrá que tomar decisiones”, vino a decir. El británico sabe que la paciencia en la Fórmula 1 se mide en décimas de segundo, no en temporadas.

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Lo que ha sorprendido es la crudeza. Russell ha admitido que la sombra de Verstappen es alargada y que cualquier movimiento del neerlandés podría cambiar su futuro. No es un secreto que Mercedes ha tanteado a Max en el pasado. Y ahora, con Antonelli sumando victorias, la ecuación se complica.

Kimi Antonelli: de promesa a problema real

El italiano ha llegado con el cuchillo entre los dientes. Russell lo sabía, pero la velocidad con la que se ha adaptado al W17 le ha pillado a contrapié. Antonelli ya lidera el mundial en su primer año completo, y cada fin de semana que pasa, el 'next big thing' gana enteros mientras Russell queda en tierra de nadie.

En el garaje las miradas hablan. Wolff siempre ha apostado por Russell, pero la historia reciente dice que en Mercedes solo vale ganar. Si Antonelli sigue así, el británico podría ser la moneda de cambio. Y ahí es donde entra Verstappen, el elefante en la habitación.

Russell ha puesto sobre la mesa lo que todos rumiaban: si él no gana, el asiento de Mercedes tiene más pretendientes que nunca.

La confesión llega en un momento de máxima tensión en en el box. La escudería alemana Mercedes necesita resultados y el bicampeón del mundo no está dispuesto a esperar eternamente.

De momento, Russell asegura que su relación con Wolff sigue siendo sólida. “Hemos hablado mucho, sé lo que quiere de mí”, dijo. Pero el lenguaje corporal en el muro no siempre cuadra con esas palabras. En la Fórmula 1, las conversaciones sinceras a veces son solo preludio de un despido.

Lo que viene por delante son carreras clave, como Silverstone, donde la presión del público puede ser tanto un empujón como un lastre. Russell necesita resultados ya, y Wolff tendrá que decidir si la lealtad pesa más que la velocidad.

El chisme en 3 claves (TL;DR)