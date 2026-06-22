Los 5 lugares abandonados más llamativos del mundo

El amanecer descubre una postal insólita en las afueras de Mudurnu, al noroeste de Turquía. Sobre una suave colina, cientos de torrecillas con almenas, tejados cónicos y ventanas ojivales se extienden en formación geométrica, como si un gigante hubiese esparcido un puñado de piezas de un ajedrez medieval. Ni una cortina se agita al viento, ningún eco de voces rompe el silencio. El barrio residencial de Burj Al Babas, concebido como un refugio de lujo con 587 castillos de inspiración difusa entre el gótico francés y Disney, nunca llegó a ser hogar de nadie.

Pero Burj Al Babas no es una anomalía aislada. Repartidos por el mundo existen enclaves que surgieron del sueño de sus impulsores y quedaron atrapados en una burbuja de tiempo: de prisiones que el mar devoró a fortalezas metálicas que hoy solo custodian el oleaje, pasando por pueblos medievales que sus habitantes desalojaron ante la amenaza de la tierra. Estas ruinas contemporáneas, sin la pátina de los milenios, ejercen una fascinación magnética sobre viajeros, fotógrafos y amantes de la exploración urbana. Son cinco de esos lugares los que conforman este recorrido por la belleza de lo inconcluso.

Burj Al Babas: una ciudad de castillos que nadie habitó

Cuando los promotores del grupo Sarot presentaron el proyecto en 2014, prometieron una ciudadela del lujo a dos horas de Estambul. La idea era seducir a compradores de los países del Golfo Pérsico con un complejo de más de 700 villas, cada una con piscina privada, baño turco y una estética que jugaba con la fantasía de los castillos centroeuropeos mezclada con la imaginería de las mil y una noches. Las ventas iniciales superaron las expectativas: en pocos meses se colocaron alrededor de 350 unidades.

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Sin embargo, la burbuja inmobiliaria turca estalló. En 2018, el grupo Sarot se declaró en bancarrota con una deuda que superaba los 200 millones de euros. Las obras se paralizaron de golpe. Las grúas quedaron inmóviles y las hileras de castillos a medio terminar quedaron a merced de la intemperie. Hoy, el complejo es un enorme decorado vacío donde los únicos visitantes son pastores que apacientan sus rebaños entre las ruinas y algún turista que se aventura con su cámara.

Recorrer la avenida principal de Burj Al Babas produce una mezcla de asombro y desasosiego. Las fachadas abuhardilladas se repiten con precisión industrial, pero al girar una esquina se aprecian los andamios oxidados, los cristales rotos y las bañeras de hidromasaje forradas de polvo. En el silencio, solo el zumbido del viento entre las tejas sueltas. La naturaleza, paciente, empieza a reclamar su espacio: hierbas silvestres brotan en las juntas de las baldosas y las enredaderas trepan por las torretas que debieron coronar los sueños de sus propietarios.

Rummu: la prisión sumergida que atrae a buceadores

Bajo la superficie cristalina de la cantera de Rummu, en el norte de Estonia, se adivinan los perfiles de un edificio carcelario con sus alambradas oxidadas y las atalayas de vigilancia sumergidas a medias. Lo que hoy es un lago de aguas turquesas frecuentado por bañistas y submarinistas escondió durante décadas un capítulo oscuro de la era soviética.

La prisión fue construida en la década de 1940 junto a una cantera de piedra caliza. Los reclusos, muchos de ellos presos políticos, trabajaban extrayendo roca en condiciones extremas. Con la independencia de Estonia en 1991, el centro penitenciario perdió su función y cayó en el abandono. Las bombas que drenaban el agua subterránea dejaron de funcionar y el nivel freático fue ascendiendo lentamente hasta engullir los pabellones, los muros perimetrales y las torretas.

El resultado es un paisaje insólito que parece sacado de una novela de ciencia ficción. Los buceadores recorren los pasillos anegados, las antiguas celdas y las garitas de vigilancia, donde la luz del sol se filtra en haces verdosos y los peces han tomado posesión de lo que antes fue territorio de carceleros. En verano, la playa improvisada junto a la cantera se llena de estonios que chapotean ignorando —o quizá desafiando— el pasado opresivo que reposa a pocos metros de profundidad.

Las autoridades locales han convertido el entorno en un parque recreativo, pero los restos de la prisión no se han desmantelado por completo. La estructura de hormigón sigue aflorando como un recordatorio mudo de que el agua, a veces, sepulta pero no olvida. Para los amantes del urbex subacuático, Rummu es una parada obligada: un lugar donde la historia se toca con los dedos entre la penumbra y el frío del agua.

Las fortalezas marinas Maunsell: centinelas de acero en el mar

A unos kilómetros de la costa británica, en los estuarios del Támesis y del Mersey, emergen del agua unas estructuras que parecen salidas de un episodio de La Guerra de las Galaxias. Son las fortalezas marinas Maunsell, torreones de acero erigidos en 1942 por el ingeniero civil Guy Maunsell con un propósito muy distinto del que les deparó el destino: defender al Reino Unido de los ataques aéreos y de las minas marinas durante la Segunda Guerra Mundial.

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Cada fortaleza consistía en una plataforma sostenida por pilotes de hormigón o patas de acero, coronada con baterías antiaéreas y reflectores. Los soldados que las habitaban vivían en condiciones espartanas, aislados durante semanas en medio del oleaje. Concluida la contienda, el Almirantazgo las desmanteló parcialmente en la década de 1950 y las abandonó a su suerte. Los cascarones metálicos quedaron anclados frente a la costa, oxidándose sin otra compañía que las gaviotas.

La década de 1960 insufló una vida inesperada a estos cascarones. Varias de las fortalezas se convirtieron en estudios improvisados para emisoras de radio pirata, como la legendaria Radio Caroline, que emitía música pop al margen de las regulaciones gubernamentales. Desde aquellos reductos de acero, los disc jockeys desafiaban al establishment con una mezcla de rebeldía y rock and roll que marcó a toda una generación.

Hoy, las fortalezas Maunsell se mantienen erguidas a duras penas. El óxido carcome las estructuras y solo unas pocas son accesibles en barco. Su silueta recortada contra el horizonte brumoso del mar del Norte evoca un tiempo de guerra y luego de libertad pirata. Para los fotógrafos, resultan un motivo hipnótico: gigantes de hierro que resisten al embate del mar mientras la herrumbre pinta sus superficies con tonalidades imposibles.

Craco: el pueblo fantasma encaramado a la colina

Encaramado en lo alto de una colina calcárea de la región de Basilicata, al sur de Italia, Craco se despliega como un belén deshabitado. Sus casas de piedra, apiñadas en torno al castillo normando, llevan décadas sin que una sola lumbre encienda sus hogares. El pueblo, que pudo ser escenario de El Señor de los Anillos, sucumbió a la fuerza inexorable de la geología.

Los orígenes de Craco se remontan al siglo VIII, cuando los monjes bizantinos establecieron un asentamiento en la escarpada colina. Bajo dominio normando, la población floreció y se dotó de murallas, iglesias y un imponente castillo que aún corona el perfil del pueblo. Durante siglos, Craco vivió de la agricultura y de su posición estratégica, ajena a la amenaza que dormía bajo sus cimientos.

El terreno arcilloso sobre el que se asienta Craco es propenso a los deslizamientos. Ya en el siglo XX, repetidos corrimientos de tierra obligaron a muchos vecinos a marcharse. El golpe definitivo llegó en 1963, cuando un gran desprendimiento dañó seriamente decenas de viviendas y puso en riesgo la seguridad de los habitantes. Las autoridades ordenaron la evacuación total. Desde entonces, Craco es un esqueleto de piedra que desafía la gravedad.

A pesar del abandono —o precisamente por él—, el pueblo ha adquirido un aura cinematográfica. Directores como Mel Gibson, que rodó allí escenas de La Pasión de Cristo, o Marc Forster, que lo utilizó en Quantum of Solace, han caído rendidos ante su belleza decadente. Los pocos turistas que se aventuran a subir la empinada carretera se encuentran con un laberinto de callejuelas vacías, iglesias sin techo y un silencio tan denso que casi puede palparse. La erosión sigue esculpiendo las laderas vecinas en formas lunares, creando los calanchi, un paisaje que acentúa el dramatismo del lugar.

El castillo de Bannerman: ecos escoceses en el Hudson

La isla Pollepel, un islote rocoso en medio del río Hudson, a unos 80 kilómetros al norte de Nueva York, alberga uno de los espejismos arquitectónicos más poéticos de Estados Unidos. El castillo de Bannerman, con sus torres almenadas y su silueta rojiza, parece trasplantado de las Highlands escocesas a las aguas del gran río americano.

La historia comienza con Francis Bannerman VI, un inmigrante escocés que amasó una fortuna como comerciante de armas y material militar sobrante. En 1901 compró la isla para construir un almacén que albergara su creciente inventario de cañones, fusiles y municiones, y de paso, erigir una residencia que reflejara sus raíces. El diseño imitaba a los castillos escoceses, con torres, saeteras y un jardín colgante que Bannerman disfrutó durante menos de dos décadas.

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La tragedia se cebó con el castillo tras la muerte de su dueño en 1918. Dos años después, una explosión de pólvora almacenada reventó parte de la estructura, sin causar víctimas pero dejando cicatrices profundas. En 1950, el ferry que comunicaba la isla con tierra firme se hundió, condenando el acceso regular al islote. Finalmente, en 1969, un incendio arrasó gran parte de los interiores y los tejados, reduciendo el edificio a un caparazón calcinado.

A pesar de las heridas, el castillo de Bannerman resiste. Desde finales del siglo XX, una fundación local —el Bannerman Castle Trust— organiza visitas guiadas en barco, excursiones fotográficas y conciertos al aire libre entre los muros derruidos. Los voluntarios limpian la maleza, apuntalan las paredes más frágiles y mantienen viva la memoria de aquel escocés visionario. Sentarse en el jardín, con el río Hudson reflejando los últimos rayos del sol y la silueta del castillo desdibujándose en el crepúsculo, es contemplar la extraña belleza de lo que no pudo ser.

La poética del abandono

La fascinación por estos lugares no es solo estética. En cada uno de ellos resuena una pregunta sin respuesta: ¿qué habría pasado si los sueños de sus dueños hubieran cristalizado? Los castillos turcos, la prisión estonia, las fortalezas inglesas, el pueblo italiano y el castillo neoyorquino nos miran con su silencio cargado de épocas. No son ruinas al uso, desgastadas por milenios de historia; son fracturas en el tiempo, espejos en los que la modernidad ve reflejada su propia fragilidad.

En los últimos años, el turismo de abandono ha crecido como alternativa a las rutas trilladas. Fotógrafos, documentalistas y simples curiosos se acercan a estas reliquias en busca de un impacto emocional que las postales convencionales ya no proporcionan. Pero la misma afluencia masiva amenaza, a veces, con borrar la esencia de estos enclaves: las pisadas erosionan más rápido que el viento la caliza de Craco, los grafitis mancillan las torretas de Burj Al Babas y las hélices de las embarcaciones turísticas sacuden el frágil equilibrio de las fortalezas Maunsell.

Mientras la naturaleza continúa su lenta conquista —la yedra abrazando los muros, el agua corroyendo los pilotes de acero, la arcilla desmoronándose colina abajo—, estos cinco lugares abandonados se aferran a un presente ambiguo, suspendidos entre la ruina y la leyenda. Son los testigos silenciosos de que, a veces, los sueños más ambiciosos solo sirven para construir los escenarios más fascinantes de la ausencia.