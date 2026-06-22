Iberia, más barata que Vueling: las aerolíneas más baratas de Europa según AirAdvisor

Hay un dato que va a hacerte mirar a Iberia con otros ojos la próxima vez que busques vuelos baratos desde España. La aerolínea tradicional española ha conseguido colarse por delante de Vueling en el ranking de las aerolíneas más baratas de Europa que acaba de publicar AirAdvisor. Sí, has leído bien: Iberia, con su servicio de aerolínea de bandera, resulta más barata que su hermana low cost.

El informe analiza los ingresos medios por asiento-kilómetro disponible —el famoso RASK— de 23 aerolíneas europeas durante 2025. Y los resultados dejan una conclusión clara: pagar más por un billete no siempre significa volar mejor ni más fiable. De hecho, la diferencia entre las compañías más baratas y algunas de gama media puede rondar los 52 euros por trayecto medio europeo.

Qué es el RASK y por qué este ranking te importa más de lo que crees

El RASK —ingreso por asiento-kilómetro disponible, por sus siglas en inglés— es una de esas métricas que en el sector aéreo lo cambian todo. A diferencia del precio base de un billete, que puede estar lleno de trampas, el RASK incluye en el cálculo todos los ingresos extra: equipaje facturado, selección de asiento, embarque prioritario y demás añadidos que disparan el coste real del viaje. Vamos, que mide lo que de verdad acabas pagando.

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AirAdvisor ha usado esta métrica para comparar de forma homogénea aerolíneas tradicionales y low cost, con independencia de sus rutas, distancias o modelos de negocio. El resultado es una foto bastante fiel de qué compañías exprimen menos tu cartera cuando sumas todos los extras.

Wizz Air, easyJet y Ryanair dominan el podio (con sorpresa incluida)

La húngara Wizz Air repite como la aerolínea más barata de Europa por tercer año consecutivo, con un RASK de solo 4,33 céntimos de euro. Le siguen easyJet, con 5,21 céntimos, y una Ryanair que ha dado un vuelco al ranking con 5,56 céntimos. La aerolínea irlandesa protagoniza la mayor caída interanual: pasó de 8,43 céntimos en 2024 a esos 5,56 en 2025. Traducido a euros contantes, unos 33 euros menos por trayecto medio.

Aquí es donde entran las españolas. Iberia se coloca en octava posición con 7,08 céntimos, mientras que Vueling cierra el top 10 con 7,49 céntimos. Ambas superan a gigantes como KLM, Lufthansa, Air France o British Airways. Para el viajero que vuela desde Madrid o Barcelona, el dato es oro puro.

Pagar más por el billete no te garantiza menos retrasos ni mejor servicio: varias aerolíneas de rango medio registraron más incidencias que competidoras con menor coste por asiento-kilómetro.

Qué significa esto para tus próximos vuelos desde España

El ranking de AirAdvisor no es una oferta pasajera ni un chollo de última hora. Es una radiografía de lo que costaron los vuelos en 2025 y, sobre todo, una herramienta para planificar con cabeza los viajes de este verano. Con millones de europeos cerrando ya sus escapadas estivales, tener claro qué aerolíneas aprietan menos el bolsillo —sumando todos los extras— marca la diferencia entre un viaje redondo y un susto en la cuenta corriente.

Eso sí, conviene leer la letra pequeña. El RASK es una media: tu vuelo concreto puede salir más caro o más barato según la antelación con la que reserves, la ruta, la temporada y, sobre todo, cuánto equipaje lleves. Comparar el precio final con todos los extras sigue siendo el mejor truco antes de darle a reservar. La buena noticia es que, con Iberia y Vueling compitiendo en precio real, el viajero español tiene donde elegir sin salir del aeropuerto de casa.

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