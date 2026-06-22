La Pizza Burger de Mercadona que combina dos sabores míticos y desata la locura

Si eres de los que nunca saben si pedir pizza o hamburguesa, Mercadona te lo pone fácil con su nueva Pizza Burger.

La cadena valenciana ha vuelto a dar en el clavo lanzando un producto que une dos clásicos de la comida rápida en una sola bandeja. Fabricada por Casa Tarradellas bajo la marca Hacendado, esta pizza con alma de hamburguesa ya está en la sección de refrigerados de todos sus supermercados.

La Pizza Burger de Mercadona combina carne de ternera y cerdo marinado, cebolla, bacon y queso cheddar sobre una base de masa fina. El resultado es una pizza que huele a hamburguesa desde que abres el paquete, y que en redes está volviendo locos a los amantes de las novedades de la cadena.

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El precio es otro de sus grandes reclamos: 2,90 euros por una unidad de 410 gramos, ideal como cena informal o capricho de fin de semana sin que el bolsillo se resienta. Además, su preparación no tiene misterio y te saca de un apuro en minutos.

Los influencers de alimentación ya han dado su veredicto. “Pedazo de novedad trae Juan Roig”, comentaba uno de ellos en TikTok, mientras otro apuntaba que “está buena, aunque con alguna salsa todavía ganaría más”. La cebolla y el queso cheddar son los ingredientes que más protagonismo se llevan.

La Pizza Burger de Mercadona cuesta menos de 3 euros y está fabricada por Casa Tarradellas.

El truco para que quede crujiente y no la fastidies

La propia Mercadona recomienda precalentar el horno a 220 grados y hornearla durante unos 11 minutos. Ese tiempo es el punto justo para que la masa quede crujiente y el queso se funda sin resecarse. Si usas airfryer también puedes hacerla, pero muchos usuarios coinciden en que el horno tradicional saca mejor textura.

Un consejo extra: coloca la rejilla a media altura y no la pierdas de vista los últimos dos minutos. Así evitas que el bacon se queme mientras el centro termina de hacerse.

¿Merece realmente la pena o es solo hype?

La Pizza Burger no es un plato gourmet, pero cumple justo lo que promete: el sabor de una hamburguesa en formato pizza, con un precio de chollo y una preparación exprés. El punto mejorable, según los que ya la han probado, es que le falta un puntito de salsa para redondear la jugada, aunque la carne marinada y el cheddar hacen un buen tándem.

En comparación con otras novedades de Mercadona, esta tiene papeletas para quedarse. No es un producto estacional ni una edición limitada, así que si engancha, seguirá en los lineales.

🛒 Directo al grano

Precio: 2,90 €. Disponibilidad: sección de platos refrigerados. Preparación: 11 minutos en horno a 220º (también en airfryer).