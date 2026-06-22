Juan Carlos Rivero se vuelve viral en TikTok con su respuesta a los que esperan que se equivoque con los nombres de Arabia Saudí

Juan Carlos Rivero no se ha esperado a que los listillos de turno le busquen las cosquillas durante el partido de mañana. El periodista de RTVE ha colgado un vídeo en TikTok que está arrasando a pocas horas del España-Arabia Saudí del Mundial 2026 y, sinceramente, no me esperaba un zasca tan elegante.

Consciente de que cualquier mínimo tropiezo con los nombres de los futbolistas saudíes se convierte en meme al segundo, ha decidido aclarar a sus críticos que el tema lo lleva más que estudiado. Y lo ha hecho con una buena dosis de humor y un material que pocos narradores se molestan en preparar: un vídeo con los propios jugadores pronunciando sus apellidos.

El vídeo que ha puesto a TikTok de acuerdo

Rivero, que lleva años siendo la voz de la selección en RTVE, sabe de sobra que sus lapsus generan casi tanta expectación como los goles. Por eso se ha plantado delante de la cámara y ha soltado: "Habrá unos cuantos listos que estarán esperando las pronunciaciones de los nombres de Arabia Saudí, pero es que me lo tengo muy bien estudiado".

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En el clip, que se ha subido a su perfil oficial de TikTok, el narrador enseña parte del trabajo previo que ha realizado con los nombres de la convocatoria saudí: una lista con fichas y, sobre todo, un vídeo donde cada jugador dice su nombre. No va de farol. Lo ha preparado a conciencia.

Se ha estudiado hasta el último apellido

La comunidad de TikTok ha reaccionado con una mezcla de sorpresa y admiración ante la profesionalidad del periodista. Lejos de la imagen de narrador que improvisa sobre la marcha, Juan Carlos Rivero ha mostrado el material que utiliza para evitar los errores que tanto celebran los tuiteros en cada gran cita.

"No hay ningún problema. Lo tengo perfectamente estudiado y, aun así, aparecerá algún gracioso que dirá: 'No se dice Abdumara, sino…'. Pues, muy bien", ha rematado entre risas. Una forma de bajarle los humos a la polémica y, de paso, recordar que prepararse un partido también pasa por cuidar los detalles que luego se convierten en hashtag.

Un clásico en cada gran cita de la selección

No es la primera vez que Rivero se convierte en tendencia. Sus narraciones, con algún que otro patinazo, llevan años copando las conversaciones en X y TikTok cada vez que juega España. La diferencia es que ahora ha decidido jugar la carta del humor antes de que empiece el baile. Y le ha funcionado.

Mientras la selección de Luis de la Fuente se enfrenta a Arabia Saudí este domingo a las 18:00, muchos aficionados mantendrán un ojo en el césped y otro en las redes para ver si al narrador se le escapa un apellido. Por lo visto en TikTok, difícil. Y si alguno falla, al menos esta vez todo el mundo sabrá que no fue por falta de trabajo. El lore de internet ya ha sumado un nuevo capítulo.

El periodista ha decidido que, si se van a reír, al menos que sea con él.

📱 El TL;DR (Too Long; Didn't Read)