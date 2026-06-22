Ola de calor en España: noches infernales con mínimas de 30 ºC y máximas que rozan los 42 ºC

España ha registrado esta pasada noche la madrugada más cálida del año, con mínimas de 31,4 grados en Almería y noches tórridas en casi un centenar de localidades. La AEMET advierte de que este lunes 23 de junio la ola de calor alcanzará su punto álgido, con avisos rojos por temperaturas que podrían superar los 42 grados.

Según la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), esta primera ola de calor del verano está provocada por una masa de aire sahariano sobre el sur de Europa. El fenómeno comenzó el fin de semana y se prolongará al menos hasta el miércoles 25 de junio. Los expertos señalan que entre el lunes y el martes se registrarán las temperaturas más altas de este episodio, tanto de día como de noche.

La noche más cálida del año

Los termómetros no dieron tregua durante la madrugada del 22 de junio. En Cabo de Gata (Almería) se registró una mínima de 31,4 grados, la más alta del país. En Ordizia (Guipuzkoa) el mercurio apenas bajó de los 30, y en ciudades como Barcelona y Madrid las mínimas rondaron los 26,4 y 25 grados, respectivamente. Cerca de un centenar de municipios vivieron noches tórridas por encima de los 25 grados, según los datos provisionales.

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Estas cifras son el preludio de una jornada aún más extrema. En el País Vasco se ha activado al menos dos avisos rojos por calor: las máximas podrían superar los 40 grados en Bizkaia y Gipuzkoa. Además, la mayoría de las provincias del interior peninsular y del valle del Ebro y el Guadalquivir están bajo aviso naranja.

Europa tampoco se libra. Francia ha declarado la alerta roja en un tercio de las regiones, incluida París, y se espera que esta ola de calor sea incluso más grave que la de 2003, la más mortífera hasta la fecha. Las autoridades francesas han prohibido el consumo de alcohol y la práctica de deporte al aire libre para prevenir deshidrataciones. Italia, con avisos rojos en ciudades como Bolonia o Florencia, y Reino Unido, con previsiones de hasta 38 grados en Londres, también se preparan para días sofocantes.

No fue solo un calor sofocante: en casi 100 municipios se registraron mínimas de más de 25 grados, un récord para junio.

Qué riesgos conlleva el calor extremo

Los especialistas recuerdan que el calor supone un riesgo grave para la salud, especialmente en niños pequeños, personas mayores, mujeres embarazadas y pacientes con enfermedades crónicas. Las altas temperaturas pueden provocar fallos multiorgánicos si el cuerpo no logra regular su temperatura. Las autoridades piden extremar la precaución y mantenerse hidratado.

Además, el riesgo de incendios forestales se dispara con este episodio. Las comunidades autónomas han reforzado la vigilancia y piden evitar cualquier actividad que pueda generar chispas en el medio natural. La AEMET mantiene actualizados sus avisos en su página de alertas.

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