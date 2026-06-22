El Gobierno reparte 6.000 millones a las eléctricas: cómo te afecta en tu factura de la luz

Si pagas la luz, lo que va a aprobar mañana el Consejo de Ministros te toca el bolsillo. El Gobierno desbloquea un paquete de ayudas de 6.000 millones de euros para más de un centenar de grandes empresas que producen su propia electricidad. Y sí, parte de ese coste se repartirá entre todos los consumidores a través del recibo eléctrico.

Indignómetro

Nivel de impacto social: 8/10. La medida inyecta una cantidad millonaria en un sector industrial en crisis, pero la factura eléctrica de los hogares absorberá parte de la retribución. Afecta a miles de empleos y a la competitividad de decenas de fábricas, además de al bolsillo ciudadano.

Qué es la cogeneración y por qué el Gobierno la rescata ahora

La cogeneración es un sistema por el cual grandes fábricas (petroquímicas, papeleras, azucareras...) aprovechan el calor residual de sus procesos para generar electricidad y verterla a la red. Durante años fue un negocio silencioso pero rentable: llegó a aportar más del 10% de la luz consumida en España. Sin embargo, la mayoría de las más de 600 plantas existentes se han ido apagando al caducar su vida útil regulatoria y dejar de percibir las ayudas anuales.

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Ahora, según ha podido saber EXPANSIÓN, el Ejecutivo quiere reactivar un tercio de esa potencia con dos subastas. Se adjudicarán hasta 1.200 megavatios (MW) entre este año y 2027, 600 MW en cada puja. Las empresas que se lleven el cupo recibirán una retribución anual durante 12 años (si usan gas natural) o 20 años (biomasa), calculada a partir del precio que oferten en las subastas.

El coste total para el sistema eléctrico podría oscilar entre 414 y 582 millones de euros al año, según las estimaciones del propio real decreto que se aprueba mañana. En el conjunto del periodo, la cifra acumulada roza los 6.000 millones de euros. Un desembolso que, de no existir este mecanismo, las industrias no recibirían.

Cómo se reflejará en tu factura de la luz

La retribución a las cogeneradoras será un coste regulado del sistema eléctrico. Es decir, se sumará a los peajes y cargos que todos pagamos en el recibo, justo en un momento en que el precio de la electricidad ya es un quebradero de cabeza para los hogares. El Ministerio para la Transición Ecológica estima que el impacto por consumidor será mínimo, pero los cálculos de las asociaciones de consumidores apuntan a unos pocos euros al año que, multiplicados por millones de contratos, supone un volumen considerable.

Además, el nuevo esquema obliga a las centrales a estar preparadas para usar al menos un 10% de hidrógeno renovable, lo que, según el Gobierno, justifica el gasto como inversión en descarbonización. Sin embargo, las voces críticas recuerdan que el anterior sistema de primas a las renovables ya generó un déficit de tarifa que los consumidores acabamos pagando durante años.

La factura de la luz de cada hogar financiará parte de esta reactivación industrial, aunque el impacto directo sea difícil de cuantificar con precisión.

Un rescate industrial con precedentes y polémica

La patronal Acogen, que agrupa a los grandes cogeneradores, llevaba años reclamando un nuevo marco retributivo. Argumentan que sin ayudas, muchas fábricas cerrarían y se perderían más de 200.000 empleos indirectos. El Gobierno ha optado por un sistema de subastas que, al menos sobre el papel, introduce competencia y evita las acusaciones de ayudas de Estado que frenaron anteriores intentos.

No es la primera vez que el Estado sale al rescate de un sector energético con cargo al recibo de la luz. El déficit de tarifa acumulado entre 2000 y 2013, generado por primas a las renovables y a la cogeneración, superó los 25.000 millones de euros y se colocó en manos de los grandes bancos con un coste financiero que aún pagamos. La diferencia ahora es que la subasta fijará el precio de antemano y el Gobierno asegura que la retribución será muy inferior a la de los viejos tiempos.

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Las dos subastas previstas —una este año y otra en 2027— son la llave para que gigantes como Repsol, Dow Chemical, BP o Seat vuelvan a encender sus calderas. La primera orden ministerial para la primera puja se espera para después del verano. Mientras, el debate está servido: ¿Es una medida industrial necesaria o una nueva factura entre todos? Lo que es seguro es que la luz no bajará por esto.

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