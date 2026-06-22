Obsession, la película de terror que arrasa en taquilla: récord de espectadores en Francia y 300 millones de dólares

Curry Barker lo ha vuelto a hacer. Si hace un par de años el nombre de este director de 26 años sonaba a promesa, ahora es el creador del bombazo de terror del año: Obsession, una película hecha con cuatro duros que ha superado los 300 millones de dólares en taquilla. El dato es bestia, pero lo es más la forma: sin actores conocidos, sin saga detrás y con un presupuesto de apenas 750.000 dólares.

Los números marean. En Francia ya ha superado el millón de entradas, un hito que solo logran las superproducciones. Y todo con una premisa mínima y una ejecución impecable. ¿De qué va exactamente?

De qué va Obsession (y por qué engancha tanto)

La idea es tan sencilla como un capítulo de Black Mirror. Un chico, perdidamente enamorado de su compañera de trabajo Nicki, compra un extraño kit de los deseos y pide que ella se enamore de él. Lo que empieza como una comedia romántica torcida se convierte en un descenso a los infiernos del romance tóxico y la obsesión. Nada que ver con los finales felices de los ochenta.

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El guion no se conforma con la premisa. Barker se atreve a dar varios saltos al vacío y cierra la función con un homenaje a Shakespeare que es una barbaridad. La puesta en escena, pensada para estirar cada euro, es de una solidez que ya quisieran muchas producciones de estudio: la cámara solo se mueve cuando tiene que moverse, y la actriz protagonista entrega unos cambios de tono que meten un mal rollo brutal.

El secreto del taquillazo: presupuesto de risa, ambición de Oscar

Una película de terror independiente no llega a los 300 millones por casualidad. Blumhouse la compró antes de su paso por Toronto, y Focus Features (la rama indie de Universal) la llevó a un estreno global. Pero el boca a boca ha sido el verdadero motor. La crítica en Sitges —donde se llevó tres premios— encendió la mecha de un fenómeno que aún no se ha apagado.

Lo que está haciendo Barker tiene un precedente cercano. El año pasado Kane Parsons y sus Backrooms demostraron que el terror de bajo presupuesto podía arrasar en cines, pero Barker fue incluso antes: Milk & Serial, un falso documental de una hora colgado en YouTube, ya apuntaba a un talento capaz de exprimir lo mínimo hasta lo máximo.

Un chaval de 26 años ha demostrado que no hacen falta superhéroes para romper la taquilla.

El genio detrás de la cámara: Curry Barker y el nuevo terror indie

Barker escribe, dirige y protagoniza casi todo lo que toca. Su carrera empezó a base de cortos en YouTube que mezclaban comedia bruta y terror gutural, y todo ese aprendizaje se nota en Obsession. No hay efectismos vacíos, solo inteligencia narrativa. Aquí no sobra ni un minuto.

La mayoría de los analistas coinciden en que este filme marca un antes y un después para el cine de género hecho por chavales que no esperan el permiso de Hollywood. Y eso, en un año saturado de secuelas, es un soplo de aire fresco.

Medidor de hype

Nivel de hype: 9/10. La película ha roto todos los moldes de rentabilidad y está generando una legión de fans. Si aún no la has visto, corre a la sala más cercana (y luego me cuentas cuánto tardas en quitarte la canción de la cabeza).

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