Lewis Capaldi confirma nuevo álbum en el TRNSMT Festival y habla de su salud mental

Lewis Capaldi ha anunciado esta noche en el TRNSMT Festival que prepara un nuevo álbum después del verano, y se ha sincerado como nunca sobre su salud mental. El cantante escocés confirmó en Glasgow lo que sus fans llevaban meses esperando y, de paso, dio una lección de honestidad que dejó el recinto en silencio.

El anuncio que todos esperaban

Durante la clausura del festival, Capaldi fue directo: “Después de este verano, me tomaré un tiempo para hacer un álbum”. Un nuevo disco de Lewis Capaldi está oficialmente en el horizonte, aunque todavía no tiene títulos, fechas ni portada. La noticia llega justo cuando el artista encadena varias actuaciones al aire libre, entre ellas citas en BST Hyde Park y Roundhay Festival en julio, además de paradas en Liverpool, Newcastle y el Sziget húngaro.

El cantante no soltó más detalles, pero el gesto ya es una señal clara: tras un largo parón, la maquinaria creativa vuelve a estar en marcha. El anuncio supone un paso al frente enorme para un músico que ha tenido que reconstruir su relación con los escenarios.

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Una confesión que llegó al alma

Si el anuncio musical encendió la mecha, lo que dijo sobre su salud mental terminó de emocionar. Capaldi recordó el momento en que su salud “se resintió” y admitió ante miles de personas que su bienestar mental recibió un batacazo serio. Eso sí, dejó claro que ahora está “de vuelta” y “sintiéndose mejor”. No hubo autocompasión, sino un alivio compartido con un público que conoce de sobra su historia.

Decir que tu salud mental se ha roto delante de 50.000 personas no es postureo; es la verdad de un artista que se ha ganado a su público con cada gesto.

El episodio remite inevitablemente a 2022, cuando su última visita al TRNSMT dejó entrever las grietas que luego se abrieron del todo en Glastonbury 2023. Aquel día, los tics del síndrome de Tourette le obligaron a parar a medias ‘Someone You Loved’, y el público terminó cantando por él. Fue un punto de inflexión que le llevó a alejarse de las giras y a priorizar su recuperación.

De la tormenta a la esperanza: el regreso de un superviviente

El camino de vuelta no ha sido sencillo. Capaldi se refugió en la vida privada y reapareció con cuentagotas: primero una sorpresa en el mismo Glastonbury el año pasado, después el single ‘Survive’, su primer tema nuevo desde el álbum Broken by Desire to Be Heavenly Sent. Ahora, con el anuncio del nuevo disco, el círculo empieza a cerrarse.

Conviene recordar que estamos ante uno de los cantautores más comerciales de los últimos años. ‘Someone You Loved’ se mantuvo tres semanas en el número uno del Billboard Hot 100, logró una nominación al Grammy a canción del año y empujó su debut Divinely Uninspired to a Hellish Extent hasta convertirse en un fenómeno global. Pero los números nunca fueron lo único: su conexión con el público nace de una fragilidad que pocos artistas enseñan sin filtros.

Ahora la expectación es máxima. Sin un adelanto sonoro que morder, el hype se alimenta de pura fe y de la certeza de que Capaldi sabe convertir el dolor en belleza. Eso sí, lo próximo que necesitamos es un single y una fecha de lanzamiento: hablamos en cuanto haya algo que escuchar.

Medidor de hype

Nivel de hype: 8,5/10. El anuncio es sólido, pero sin título ni fecha el frenesí no alcanza su pico. Aun así, el contexto de su regreso convierte el proyecto en uno de los más esperados del próximo año. Esto va a sonar muy fuerte.

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