Deltarune Chapter 5 se lanza el 24 de junio: actualización gratuita para todos

El 24 de junio, Toby Fox lanza el Capítulo 5 de Deltarune como actualización gratuita y nos mete de cabeza en un nuevo mundo floral.

La noticia cayó durante el Nintendo Direct del 9 de junio. El tráiler, sin destripar nada crucial, mostró un Dark World con pétalos hasta en la sopa y un tono más luminoso que el de los capítulos anteriores. Si esperabas oscuridad y angustia, este arranque pinta más a paseo por el jardín. Pero ya sabemos cómo se las gasta Toby Fox.

Lo que ha confirmado Toby Fox (sin spoilers)

El Capítulo 5 llega el 24 de junio a las 11 a.m. (hora del este de EE.UU.) para todas las plataformas a la vez: Nintendo Switch, Switch 2, Steam (PC), PlayStation 4 y PlayStation 5. La actualización es completamente gratuita para cualquiera que ya posea Deltarune, incluyendo los cuatro primeros capítulos. ¿No lo tienes? El juego base cuesta 24,99 dólares (24,99 € aquí) y ya incluye los Capítulos 1 al 4. Todos los futuros se añadirán sin coste adicional.

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Una estrategia que huele a compromiso con la comunidad: Toby Fox decidió no cobrar por separado cada entrega y convertir Deltarune en un proyecto vivo que se expande con el tiempo. Algo poco común en una industria que prefiere venderte el pase de temporada antes que el juego.

De hecho, el propio Fox ha compartido que el desarrollo va tan bien que parte del equipo podría empezar el Capítulo 7 antes de que acabe 2026. El Capítulo 6 ya tiene mecánicas como trepar y puzles implementadas, y solo falta los enemigos finales. Vamos, que esto no para.

El regreso a Deltarune sabe a jardín, pero bajo los pétalos siempre hay raíces retorcidas.

Flores, combates y lo que esconde el tráiler

El tráiler del Nintendo Direct ha disparado las teorías. El Dark World que visitamos está lleno de flores, enemigos vegetales y un diseño de niveles que recuerda a un invernadero psicodélico. Muchos fans apuntan a que podría estar conectado con la floristería de Asgore, un lugar que en Undertale solo se mencionaba. Si es así, prepárate para un festín de referencias cruzadas.

El sistema de combate por turnos se mantiene: puedes pelear o perdonar a los enemigos. Y como siempre, la música de Toby Fox estará a la altura. El autor ha preferido no mostrar los momentos clave para no arruinar las sorpresas, así que veremos qué giro narrativo nos espera.

El capítulo 6 avanza a toda máquina

A estas alturas, Toby Fox ya tiene la maquinaria engrasada. El Capítulo 6 avanza más rápido de lo esperado, con algunas mecánicas básicas ya listas y el jefe final en proceso. Parte del equipo podría empezar el Capítulo 7 antes de que termine 2026, lo que dejaría la saga encarrilada para un cierre en uno o dos años. Teniendo en cuenta que entre el 2 y el 3-4 pasaron años, este ritmo es casi un milagro.

Quizá lo más destacable es cómo Fox ha gestionado las expectativas: sin fechas falsas, sin crunch, y regalando el contenido a quienes ya confiaron en él. Es un modelo que muchos estudios deberían copiar, pero pocos se atreven. La comunidad lo agradece llenando Reddit y Twitter de hype y teorías cada vez que suelta una migaja.

Hype-O-Meter

Nivel de hype: 8,5/10. Toby Fox no defrauda: el tráiler promete otro viaje bizarro con humor, música y combates que enganchan. Y encima gratis. Poco más se puede pedir —salvo que quieras pagar por un pase de batalla, claro.

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El resumen para vagos (TL;DR)