Cupido publica 'Amor Compartido', el álbum que une a toda la nueva escena latina

Cupido ha lanzado su nuevo disco, 'Amor Compartido', y es mucho más que un álbum: es una fiesta de colaboraciones que conecta la escena latina de punta a punta.

El grupo liderado por Pimp Flaco acaba de estrenar un trabajo que tiende puentes entre España, México, Chile, Argentina y más. Un disco sin complejos que mezcla géneros y voces con un hilo común: el desamor y todas sus derivadas. Aquí no hay fronteras, solo canciones que abrazan las relaciones sentimentales desde todos los ángulos posibles.

Un mapa sentimental con paradas en toda Iberoamérica

La jugada maestra de Cupido ha sido reunir a una pandilla de artistas de la nueva hornada latina y meterlos en un mismo estudio, o en varias sesiones repartidas por el continente. El resultado es un obra que puede verse tanto como una colección de canciones sobre el desamor, pero también como un retrato de los nuevos lenguajes de la música en español. 'Amor Compartido' navega entre el bolero, el dream pop, el indie rock mexicano, el surf pop, las baladas contemporáneas y los ecos del trap sin que chirríe nada.

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Entre las colaboraciones destacan 'Parada del Bus' junto a Little Jesus, que recupera el pop latino naíf de principios de siglo; '404' con DrefQuila, más crudo y rockero; o 'Calle de la Pena' junto a Kinder Malo, el hermano de Pimp Flaco, donde las guitarras soleadas se abrazan al pop español más nostálgico. Cada tema es un mundo distinto, y la banda se adapta como un camaleón.

Los momentos más inspirados del disco

Pero es en su tramo íntimo donde 'Amor Compartido' encuentra algunos de sus instantes más emocionantes. Bruses convierte 'Dolor de Muelas' en una balada de sensibilidad quirúrgica, mientras que Bhavi aporta su flow inconfundible en 'LMMJVS'. La delicadeza y la fuerza se dan la mano en un disco que no teme bajar las revoluciones cuando toca.

El recorrido se completa con colaboraciones como la de Zoe Gotusso en 'Más valen cien pájaros volando que uno en mano' y Jesse Báez en 'Bolsa de Doritos', dos cortes que refuerzan la vocación panamericana del proyecto. Son canciones que te agarran por dentro y te recuerdan por qué el desamor en español suena tan bien cuando se cuenta entre varios.

Un disco colaborativo que no es un compendio de feats vacíos, sino una conversación real entre talentos de varios países. Así se hace una radiografía del pop latino actual.

El álbum que consolida el nuevo lenguaje musical

Con esta mezcla inédita de talentos, Cupido no solo ha construido un disco sobre el desamor: ha creado un ecosistema. El precedente más claro es aquella ola de discos colaborativos como 'El Madrileño' de C. Tangana, pero aquí la mirada es absolutamente transatlántica y generacional. La cohesión del proyecto y la naturalidad con la que saltan del trap al bolero demuestran que la escena latina actual entiende la música sin etiquetas ni complejos. Si el hype se va a traducir en números aún está por ver, pero la crítica ya ha caído rendida y el boca a boca promete ser imparable.

Medidor de hype

Nivel de hype: 8.5/10. Un concepto sólido, un elenco de colaboradores impecable y un sonido que abraza sin miedo el mestizaje. Solo le falta que el público masivo lo convierta en banda sonora del verano. Si lo hace, hablamos de un 10.

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