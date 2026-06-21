El trend 'One night I was bored in bed' revela historias de amor (y stalkeo tierno) en TikTok

No hay nada más romántico que un stalkeo nocturno con café frío y el WiFi flojo. Al menos, eso piensan los miles de usuarios que han convertido el trend One night I was bored in bed en la terapia de pareja más wholesome de TikTok. La idea es simple: cuentas cómo un simple rastreo digital a altas horas de la madrugada se transformó en tu historia de amor. Y todo con la canción drop dead de Olivia Rodrigo sonando de fondo.

Del scroll nocturno al altar: la promoción del stalkeo tierno

El fenómeno ya acumula millones de visualizaciones. Los vídeos siguen casi siempre la misma estructura: una persona reconoce que se aburría de madrugada, empezó a curiosear el perfil de un desconocido o conocido lejano y, sin venir a cuento, encontró al padre o madre de sus hijos. La aparente casualidad se ha bautizado como “intuición femenina”, un sexto sentido digital que, según la comunidad, nunca falla cuando el algoritmo de TikTok lo respalda.

En los clips, los protagonistas muestran capturas de pantalla de sus primeras interacciones: un “like” que se mezcla con fotos borrosas y comentarios inocentes que hoy son historia conyugal. Lo que empezó como una sesión de scrolleo infinito acaba en bodas, hipotecas compartidas o mascotas en común. Es decir, una campaña publicitaria involuntaria de las redes sociales para que nos queramos más (o nos obsesionemos menos, según se mire).

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La canción de Olivia Rodrigo, drop dead, funciona como el pegamento emocional perfecto. Con una cadencia que oscila entre lo dulce y lo sarcástico, la artista californiana presta su voz a un montón de confesiones que, en otro contexto, probablemente darían un poco de grima. Pero aquí todo queda en un adorable “te conocí por fisgar en Instagram y ahora no puedo vivir sin ti”.

Entre los ejemplos más compartidos está el de una chica que tras un rastreo nocturno descubrió que el chico con el que había coincidido en una cafetería tocaba la guitarra exactamente igual que su ex. O el de una pareja que se dio cuenta de que habían estado en la misma playa dos veranos seguidos sin conocerse. Casualidades que, según los protagonistas, solo se explican con “intuición femenina”.

El amor moderno no se encuentra en una biblioteca: se desbloquea después de cincuenta toques consecutivos en la pantalla, a las tres de la mañana.

Pero más allá del meme, el trend tiene un reverso psicológico que varios expertos han señalado. No es solo intuición: es nuestra necesidad de buscar patrones y de encontrar significado donde a veces solo hay ruido digital. Y, de paso, de justificar por qué nos pasamos la madrugada enganchados al teléfono.

Lo que la psicología dice sobre ese sexto sentido nocturno

La práctica totalidad de los estudios sobre amor y flechazo coinciden en que la chispa surge de una mezcla de hormonas, contexto y oportunidad. El psicólogo Eric Berne, por ejemplo, hablaba de que las relaciones sanas necesitan conectar en tres niveles: el Padre (lo que hemos aprendido), el Niño (lo que sentimos) y el Adulto (lo que razonamos). Y el stalkeo nocturno, si lo piensas, activa los tres: husmeas en el pasado de alguien (Padre), te emocionas con la posibilidad (Niño) y luego decides enviar un mensaje más o menos coherente (Adulto).

Más moderna es la teoría triangular de Robert Sternberg, que sostiene que el amor duradero requiere intimidad, pasión y compromiso. El trend parece demostrar que basta con uno de los tres (la intimidad digital) y un poquito de suerte. De hecho, muchas de las historias comparten la misma estructura narrativa que un audio de WhatsApp que no vas a descargar: empiezan con una confesión íntima y acaban con una moraleja. La diferencia es que aquí el guion lo escribe la masa de TikTok y el director es el algoritmo de Olivia Rodrigo.

Lo más curioso es que nadie menciona el papel real de los sistemas de recomendación. Porque, seamos sinceros, si TikTok no te hubiera mostrado el vídeo de ese desconocido hace dos años, probablemente nunca habrías encontrado la historia de tu vida. El cupido del siglo XXI se disfraza de IA y te regala un “para ti” con cara de boda.

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En cualquier caso, el trend One night I was bored in bed ha logrado algo que pocos virales consiguen: generar ternura sin empalagar. No hay dramas, no hay cancelaciones, solo gente con ganas de contarle al mundo que un poco de stalkeo nocturno puede tener final feliz. Y que el amor, a veces, no está en una app de citas, sino en los metadatos de un perfil que llevaba años sin actualizar.

La pregunta que queda en el aire es si esta ola de historias va a durar o si, como casi todo en TikTok, se esfumará cuando Olivia Rodrigo saque otra canción. Por lo pronto, el scroll nocturno tiene más adeptos que nunca, y las parejas que se formaron gracias a él ya estarán planeando la boda mientras el reloj marca las tres de la mañana.

El resumen para vagos (TL;DR)