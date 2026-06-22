Amazon Business ofrece cuatro días de ofertas en categorías clave de compra profesional

Del 23 al 26 de junio, los clientes Prime Business disfrutarán de cuatro días de descuentos diseñados "para ayudar a las empresas a hacer más con menos". La compañía señaló este lunes que Prime Day "es el momento para abastecerse, conseguir grandes ahorros y preparar el negocio para los próximos meses. Con ofertas anticipadas disponibles en exclusiva para los clientes Prime Business".

Añadió que, "gracias a eventos de descuentos como Prime Day y a las funcionalidades que ofrece Amazon Business, pymes de todo el mundo ahorraron cerca de 60 millones de euros en 2025". Indicó que, según el estudio 'Total Economic Impact 2023' de Forrester Consulting, los clientes de Amazon Business que utilizan Business Prime dedican 1.420 horas menos a las compras, incorporan un 12% menos de proveedores y aumentan en un 41% la velocidad de entrega de sus pedidos, haciendo mucho más eficientes sus estrategias de compras empresariales.

Prime Business ofrece descuentos en las principales categorías, incluyendo tecnología y electrónica; mantenimiento, reparación y operaciones (MRO); productos de oficina y otros. Además, este Prime Day, Amazon Business ofrece temáticas diarias de productos y ofertas limitadas para clientes Prime y seleccionadas exclusivamente para el evento. Para facilitar más las compras a las empresas, la tienda destacará las 100 mejores ofertas de todo Prime Day, facilitando la identificación de dichas ofertas.

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Los clientes Business Prime tendrán entregas en el mismo día, en un día o en dos días en una selección de productos. Los nuevos clientes que cumplan los requisitos pueden disfrutar de hasta 90 días gratis en los planes Essentials y Small, para que los equipos puedan familiarizarse con los beneficios del programa.

La suscripción Business Prime permite que los clientes empresariales de Amazon Business cuenten con servicios y funcionalidades que facilitan y hacen más eficiente todo el proceso de aprovisionamiento. En primer lugar, se benefician de opciones de envío que les ayudan a reducir costes. Estas opciones van desde la selección de franjas horarias de entrega específicas que se ajustan al horario comercial, hasta la designación de puntos de entrega precisos.

Según la compañía, "esto, unido a su integración con sistemas de gestión existentes como Coupa, SAP Ariba y Jaggaer, la amplia selección de productos y los precios bajos, hace de Amazon Business una opción clave en la gestión de compras para empresas de todo tipo y tamaño. El impacto de esta suscripción en las finanzas empresariales es clave. En 2024, los clientes Business Prime ahorraron más de 750 millones de dólares en gastos de envío en todo el mundo, y casi el 50 % de los pedidos globales llegaron el mismo día o al día siguiente".