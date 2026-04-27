Landa rompe el Giro de Italia con una fractura pélvica brutal

Mikel Landa se baja del Giro de Italia 2026 con una fractura pélvica que le deja fuera de su gran objetivo de la temporada. Y lo dice él mismo: está decepcionado.

Lo que ha pasado y por qué duele tanto

El vasco se ha caído en una de las primeras etapas y la radiografía ha confirmado lo peor: fractura en la pelvis y abandono inmediato del Giro. No hay paños calientes, no hay 'vamos a esperar 24 horas'. Pelvis rota, ambulancia, hospital y comunicado.

Landa llegaba a esta edición como una de las cartas serias de la general. No para ganarlo, seamos sinceros, pero sí para meterse en el top diez y pelear etapa de montaña, que es lo que mejor se le da desde hace años. Ahora toca quirófano, recuperación y mirar el calendario con lupa, según ha confirmado la web oficial de la UCI en la nota médica del corredor.

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'Estoy decepcionado', ha dicho él mismo. Tres palabras que en boca de un ciclista de 36 años, con la carrera ya en su tramo final, pesan toneladas.

Por qué este abandono es más grave de lo que parece

Una fractura pélvica no es una clavícula. No te recuperas en tres semanas, no vuelves a coger la bici en quince días y, sobre todo, no garantiza que vuelvas al mismo nivel. La rehabilitación es larga, dolorosa y mentalmente devastadora. Lo saben todos los que han pasado por ahí.

El problema añadido es el calendario. El Tour empieza en julio y la Vuelta en agosto, y meter una fractura pélvica entre medias es jugar a la lotería. Lo más probable es que Landa se pierda también el Tour y que apunte a la Vuelta como objetivo de salvación. Si llega.

Y luego está el contrato. A su edad, cada temporada cuenta el doble. Una baja larga en abril te coloca en una posición incómoda de cara a la negociación de 2027.

Tela.

El precedente que nadie quiere recordar

Esto le suena a quien sigue el ciclismo desde hace años. Las caídas en la primera semana del Giro son una maldición recurrente: el propio recorrido del Giro tiene tramos iniciales históricamente peligrosos, con carreteras estrechas, descensos técnicos y nervios de etapa de bienvenida. En 2017 el propio Landa ya tuvo problemas en el Giro. En 2022, Mikel Nieve se rompió la cadera en circunstancias parecidas y tardó meses en volver. Egan Bernal, en 2022, fractura de columna entrenando, y aún hoy se nota que no es el mismo de antes.

El patrón es siempre el mismo: caída tonta, hueso grande, temporada al garete. Lo de 'tonta' no quiere decir sin importancia, quiere decir que no hay un gran villano, no hay un sprinter loco, no hay una decisión arbitral que discutir. Hay asfalto, una rueda mal puesta y la mala suerte de siempre.

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Mi lectura: este abandono cierra prácticamente la temporada de Landa como corredor de tres semanas. Puede recuperarse para la Vuelta, sí, pero llegar y competir son cosas distintas. Lo que viene ahora es una rehabilitación larga, un Tour viéndolo por la tele y un equipo, Soudal Quick-Step, que tiene que pivotar sus planes en cuestión de horas. Lo siguiente que hay que mirar es el parte médico oficial de los próximos días: si hay cirugía o no, marca la diferencia entre volver en agosto o volver en 2027.

Y mientras, el Giro sigue. Sin él.

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