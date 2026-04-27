Ucrania transforma un avión soviético en un cazador de drones

Los ucranianos han cogido un avión soviético de los años 70 y lo han convertido en un cazador de drones. No dispara misiles. Dispara drones. Cyberpunk bélico de manual.

La idea suena a guion de Neill Blomkamp pero está pasando ahora mismo en el cielo del Donbás. Ucrania ha modificado un viejo Yak-52, un biplaza de entrenamiento de la era soviética, para que el copiloto se asome por la ventana con una escopeta y derribe drones rusos Shahed en pleno vuelo. Y cuando la escopeta no llega, el aparato lleva a bordo sus propios drones interceptores que despega y suelta a por el enemigo.

Qué es exactamente este Frankenstein volador

El Yak-52 es un avión de hélice de los años 70, pensado para enseñar a pilotos novatos. No tiene radar, ni misiles, ni nada que recuerde remotamente a un caza moderno. Pero tiene dos cosas que de pronto importan mucho en esta guerra: vuela despacio (unos 285 km/h máximo) y es ágil como una avioneta deportiva. Justo lo que necesitas para perseguir a un dron Shahed-136, que cruza el cielo a 180 km/h y a baja altura.

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La modificación es low-cost en el sentido más literal: un piloto, un copiloto y una escopeta asomada por la ventana. Lo que ya entra en territorio cyberpunk es la siguiente capa. Según lo que ha trascendido en la propia ficha del avión en Wikipedia y los reportes desde el frente, algunas unidades llevan drones FPV interceptores acoplados que se sueltan en vuelo para ir a por blancos que la escopeta no alcanza. Un avión que dispara drones desde otro avión. Léelo dos veces.

Por qué esta locura tiene toda la lógica del mundo

Aquí es donde la cosa se pone interesante. Un misil antiaéreo moderno cuesta entre 150.000 y varios millones de dólares, según el modelo. Un dron Shahed iraní de los que Rusia lanza a cientos cuesta unos 20.000-50.000 dólares. La matemática es desastrosa: estás gastando un misil de medio millón para tirar un dron de veinte mil. No hay economía de guerra que aguante eso seis meses.

El Yak-52, en cambio, es un avión que cualquier club de aviación deportiva tiene aparcado en un hangar. Combustible barato, mantenimiento sencillo, pilotos formados en cuestión de semanas. Y la escopeta es, literalmente, una escopeta. La guerra se ha vuelto asimétrica al revés: ahora el defensor encuentra soluciones más baratas que el atacante, y eso cambia el cálculo de toda la campaña.

Lo que esto significa para el futuro del combate aéreo

El paralelismo histórico es inevitable. En la Primera Guerra Mundial, los pilotos se disparaban con pistolas desde la cabina antes de que se inventasen las ametralladoras sincronizadas. Cien años después, volvemos a un combate aéreo con armas de mano, solo que esta vez el enemigo no es otro piloto sino un enjambre de drones autónomos. La rueda gira, y gira raro.

Lo que está enseñando Ucrania al resto del mundo es que la aerial warfare moderna no la van a ganar los cazas de quinta generación de 100 millones de dólares contra plagas de drones de mil. Israel ya está estudiando soluciones similares para sus propias amenazas en el sur. Y la OTAN, que durante dos décadas se ha enamorado de plataformas carísimas, empieza a mirar de reojo lo que pasa en Kiev. La próxima doctrina aérea no se está escribiendo en el Pentágono — se está escribiendo en un hangar ucraniano con cinta americana y un Yak-52 del 78.

La pregunta que queda en el aire: ¿cuántos años tardarán los grandes ejércitos en admitir que su tecnología más avanzada se neutraliza con creatividad y un avión de instrucción? Dejémoslo en un 'ya veremos'.

Hype-O-Meter

Nivel de hype: 8,5/10. No es un gadget de keynote ni un lanzamiento de Apple, pero es de lo más asombroso que ha pasado en combate aéreo en décadas. La asimetría económica es brutal y la imagen mental — un copiloto con escopeta asomado por la ventana cazando drones iraníes — no se borra fácil. Cyberpunk del bueno, aunque el contexto sea trágico.

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El resumen para vagos (TL;DR)