DKV lleva la telemedicina un paso más allá con Lifelight, la herramienta que mide tensión y pulso con la cámara del móvil

La telemedicina en España dejó de ser un recurso puntual durante la pandemia para convertirse en una pieza estable del sistema. Las consultas a distancia han crecido un 153 % desde 2020 y el modelo híbrido ya se usa en atención primaria, seguimiento de crónicos y especialidades como dermatología o psiquiatría. En ese contexto, la aseguradora DKV busca diferenciarse con herramientas clínicas que reduzcan fricción, aceleren decisiones médicas y aporten continuidad asistencial.

La compañía se ha convertido en especialista en telemedicina apoyándose en un ecosistema de soluciones propias y en alianzas con start ups de salud digital, introduciendo capacidades que hasta hace poco parecían terreno exclusivo del hardware sanitario.

Un selfie que mide la tensión y el pulso

La solución que DKV coloca en el centro de su relato se llama Lifelight y su promesa es tan simple como disruptiva: medir presión arterial y pulso sin contacto, utilizando únicamente la cámara del móvil. Está integrada en la app de telemedicina de DKV, Quiero cuidarme más, y se ofrece a personas aseguradas de entre 40 y 74 años.

Publicidad

La clave diferencial no es únicamente la comodidad de evitar manguitos o dispositivos externos, sino el enfoque tecnológico y regulatorio. Lifelight convierte un simple vistazo a la cámara del móvil en una medición contrastada de constantes vitales gracias al análisis de mínimas variaciones de color en la piel del rostro asociadas a cada latido. Esos cambios, imperceptibles al ojo humano, se procesan con modelos avanzados de inteligencia artificial entrenados con miles de registros clínicos para estimar de forma no invasiva la frecuencia cardiaca y la presión arterial, sin calibración previa.

Lifelight es el nuevo sistema de telemedicina de DKV | Fuente: DKV

Lifelight está certificada como dispositivo médico de clase IIa en la Unión Europea, lo que avala la fiabilidad clínica de sus mediciones y la sitúa como la primera solución totalmente software capaz de medir tensión arterial y pulso usando únicamente la cámara de un smartphone. La solución cuenta con datos de validación clínica con una sensibilidad del 70,1 % y una especificidad del 71,7 %, y ha sido testada en pilotos del Servicio Nacional de Salud británico.

La relevancia potencial se entiende mejor al cruzarla con el problema de salud pública. Las enfermedades cardiovasculares siguen siendo la principal causa de muerte en España y representan aproximadamente entre el 26 % y el 27 % de las defunciones anuales. En ese marco, la posibilidad de hacer controles periódicos de una forma cómoda y rápida gana peso, sobre todo si se vincula a un circuito asistencial real.

Y aquí DKV introduce su segunda capa diferencial frente a soluciones que se quedan en la lectura de datos. Tras la medición, si la herramienta detecta riesgo, el usuario no se queda solo ante la pantalla. Lifelight conecta con el chat médico de DKV y un profesional sanitario continúa el proceso siguiendo un protocolo clínico específico basado en guías clínicas.

Un ecosistema de telemedicina que va más allá de la videoconsulta

Todo ello se une a un conjunto de servicios que DKV incorpora dentro de la misma aplicación, reforzando la idea de ecosistema. Entre las soluciones más recientes figura Telederma, orientada a dermatología desde el móvil. Con ella, la persona asegurada puede enviar fotos y un breve cuestionario para recibir un diagnóstico profesional en menos de 48 horas y sin necesidad de cita previa. El informe queda almacenado en la Carpeta de Salud de la app y, si hace falta, existe interacción directa con especialistas.

Otra pieza es Mi Farmacia, que permite solicitar recetas electrónicas por chat médico, consultar con farmacéuticos, revisar medicación, consultar prospectos y gestionar tomas sin desplazamientos. El sistema está homologado por la Organización Médica Colegial de España.

El chat médico de DKV | Fuente: DKV

En el ámbito del envejecimiento saludable, está memodio vida, una aplicación creada por médicos y expertos con certificación de producto sanitario digital clase I en la Unión Europea. Su enfoque se centra en la prevención de la demencia y el deterioro cognitivo con un abordaje integral que combina entrenamiento cognitivo, pautas personalizadas de actividad física y nutrición, y herramientas de bienestar emocional para favorecer equilibrio psicológico y participación social.

Publicidad

Al paquete se suma el Plan de Longevidad Saludable, disponible para un segmento de clientes, al que se accede tras una evaluación con el coach de salud dentro de la app, para personas de 55 a 75 años. Y, como servicios ya más asentados, DKV enumera chat médico 24/7, videoconsultas con especialistas, coach de salud, planes de prevención y comadrona digital.