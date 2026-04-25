Castle y Harper rescatan a los Spurs sin Wembanyama

San Antonio se ha presentado en estos playoffs sin Wembanyama y, contra todo pronóstico, ha empatado el partido más importante del año en casa ajena. 108-120, ventaja de campo recuperada y dos chavales firmando el papelón.

Stephon Castle y Dylan Harper se han echado los Spurs a la espalda en el segundo partido de primera ronda. Sin su unicornio francés en pista, el backcourt más joven de la liga ha pasado de promesa a realidad en una sola noche. Y la NBA entera se ha quedado mirando.

Lo que han hecho Castle y Harper sin red

Los números cantan: Castle y Harper han combinado más de 60 puntos en una pista hostil. Castle, MVP del Rookie of the Year la temporada pasada, ha dominado el pick and roll como si llevara diez años en la liga. Harper, número uno del último draft, ha aparecido en el tercer cuarto cuando el partido olía a remontada local.

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Ojo con esto: los Spurs ganaban de 14 al descanso, el rival apretó hasta ponerse a 3 a falta de seis minutos, y ahí es donde los dos novatos han hecho lo que nadie esperaba. Triple de Harper desde el logo, asistencia de Castle a la esquina y mate en transición que ha matado el partido. Caos, pero caos del bueno.

El detalle que todo el mundo se ha saltado: San Antonio ha jugado sin su jugador franquicia, sin un base titular consolidado y con Mitch Johnson tirando de rotaciones cortas. Aun así, se llevan la ventaja de campo en una serie que arrancaba cuesta arriba.

Por qué medio Twitter está repitiendo los highlights en bucle

La conversación en X arrancó en el tercer cuarto y no ha parado. Cuentas grandes de NBA hablando de 'el futuro ya está aquí', comparaciones con el dúo Parker-Ginóbili en sus inicios, e incluso voces pidiendo que Wemby no vuelva forzado porque estos dos están sosteniendo el equipo solos. Tela.

¿De verdad los Spurs pueden ganar una serie de playoffs sin Wembanyama? Hace una semana la respuesta era un no rotundo. Ahora hay matices. Castle ha firmado uno de los mejores partidos de un sophomore en playoffs desde Luka Dončić, y eso son palabras mayores en una franquicia que sabe leer talento generacional.

El banquillo también ha sumado. Devin Vassell ha aportado de tres, Sochan ha hecho su trabajo defensivo sin protagonismo y la zona ha aguantado mejor de lo que sugería el papel. Pero el titular de la noche son ellos dos. Indiscutible.

El precedente que hace pensar y lo que toca mirar ahora

Hay un eco interesante. En 2014, los Thunder perdieron a Westbrook y la duda era idéntica: ¿puede una superestrella sostener un equipo cuando falta el otro pilar? La respuesta entonces fue mixta. La de los Spurs en 2026 puede ser distinta, porque Castle y Harper no son secundarios apoyando a una estrella, son DOS proyectos de estrella construyéndose en directo. Y se complementan: uno crea, el otro castiga desde fuera.

La franquicia tiene un historial brutal de desarrollar talento, y Mitch Johnson está aprovechando la lesión de Wemby para darles minutos de máxima exigencia. Eso no se compra. Lo que viene ahora es un tercer partido en San Antonio donde la afición va a empujar y, sí, donde habrá presión. Si vuelven a aparecer, esta serie cambia de color, y la conversación sobre los Spurs en el oeste se vuelve seria de verdad. Si no, será un destello bonito que se queda en eso. Dejémoslo en un 'ya veremos'.

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