Pokémon Champions llega sin bugs y los fans por fin respiran

Game Freak ha hecho lo impensable: sacar un Pokémon que funciona bien desde el minuto uno. Pokémon Champions ha aterrizado esta semana y la crítica ya lo está llamando el juego que los fans llevaban años pidiendo de rodillas.

Sí, has leído bien. Un Pokémon sin bugs. En 2026.

Por qué este lanzamiento huele diferente

Después del desastre técnico que fue Escarlata y Púrpura en 2022, con frame rates que parecían una presentación de PowerPoint y texturas cargándose delante de tus narices, la comunidad tenía las expectativas a la altura del betún. Y aun así, Pokémon Champions ha llegado pulido, estable y con cara de proyecto cuidado. Según la review de FayerWayer, el juego corre fino, las animaciones no se cuelgan y los combates funcionan como deberían haber funcionado siempre.

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La propuesta, por si no la tienes fichada: Champions es un título centrado específicamente en el combate competitivo, con integración multiplataforma entre Switch 2 y móvil, y un sistema que permite transferir tu equipo desde Pokémon HOME sin que nada se rompa por el camino. Radical, lo sé.

Las reacciones en redes han sido una mezcla de alivio colectivo e incredulidad. Un vídeo de un jugador enseñando el juego corriendo a 60 fps estables en Switch 2 acumuló dos millones de views en 24 horas. Para que te hagas una idea, más que cualquier trailer oficial de The Pokémon Company este año.

La tesis: priorizar lo pequeño para hacer algo grande

Aquí está el giro interesante. Game Freak ha renunciado al mundo abierto para centrarse en una sola cosa: que los combates sean buenos. Nada de regiones enormes con NPCs tiesos, nada de ciudades vacías. Menús, combates, metajuego. Lo esencial.

¿Y sabes qué? Funciona. Los fans llevan años diciendo que preferirían un Pokémon más pequeño pero mejor hecho antes que otro mapa gigantesco renderizándose con pegamento. Parece que en Tokio alguien por fin ha escuchado.

La cosa tiene su trampa, eso sí. Champions no es un Pokémon mainline, es un spin-off competitivo. O sea, no esperes historia épica ni exploración. Si vienes buscando una nueva región con su liga y sus rivales, este no es tu juego. Si vienes a competir, pelear ranked y construir equipos sin que el juego se te cuelgue en el turno dos, bienvenido al paraíso.

Lo que este lanzamiento significa para la franquicia

El contexto es lo que hace esto relevante. La franquicia Pokémon lleva desde Espada y Escudo acumulando quejas técnicas serias: Dexit en 2019, el downgrade gráfico de Leyendas Arceus, el circo de Escarlata y Púrpura en 2022. Cada lanzamiento venía con su ración de parches de emergencia y disculpas a medias. La marca más rentable del entretenimiento mundial entregando productos a medio hacer porque sabía que los ibas a comprar igualmente.

Que Champions salga pulido no es casualidad: es una prueba piloto. Un proyecto más acotado, con alcance controlado, donde Game Freak puede demostrar que SÍ saben hacerlo bien cuando no les meten prisa desde la central. La pregunta real llega ahora: ¿aprenderán la lección para el próximo Pokémon mainline, previsto para finales de 2027? Me temo que la respuesta honesta es: a ver qué hacen cuando nadie les está mirando con lupa.

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Mientras tanto, aprovecha. Un Pokémon que funciona bien de salida es casi un acontecimiento histórico. No lo dejes pasar.

Hype-O-Meter

Nivel de hype: 8/10. Combates afinados, rendimiento estable y cross-play real entre Switch 2 y móvil. Pierde puntos porque es un spin-off y no el Pokémon completo que mucha gente esperaba — si solo te va lo competitivo, súbele medio punto y compra sin pensar.

El resumen para vagos (TL;DR)