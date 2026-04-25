Intimidad emocional: el impacto de la IA cuando se cuela en las relaciones sexuales y afectivas

La inteligencia artificial ha llegado para quedarse, y no solo para automatizar tareas en el terreno laboral o para responder a las consultas que nos podemos hacer en nuestro día a día, sino que ya ha trascendido estos usos para colocarse en nuestra intimidad emocional, convirtiéndose para muchas personas incluso en su terapeuta.

En este sentido, es clave conocer el impacto de la IA cuando se cuela en las relaciones sexuales y afectivas, pues en esta nueva era muchas personas recurren a los chatbots para encontrar respuestas y ayuda a la hora de gestionar diferentes vínculos o tratar de evitar la incomodidad emocional que sufren.

EL GIRO HACIA LA INTIMIDAD EMOCIONAL DIGITAL

Fuente: Unsplash

La manera en la que gestionamos nuestros afectos hoy en día está cambiando de forma radical, en un momento en el que el auge de la inteligencia artificial está provocando que cada vez más personas recurran a ella para resolver dudas que antes compartían con un terapeuta o una pareja.

Publicidad

Esta tendencia está redefiniendo la intimidad emocional para evolucionar a que esta sea digital, ofreciendo un espacio libre de juicios y que, además, está disponible las 24 horas. El Informe sobre Tendencias en Sexualidad para 2026 de Lovehoney Group revela que el 57% de los europeos prefiere hablar con una IA sobre temas tabú.

Distintas cuestiones como la masturbación, los fetiches o la disfunción eréctil se verbalizan con mayor facilidad ante un algoritmo que frente a una persona. El anonimato es el principal motor que ha llevado a esta transición digital.

PELIGRO PARA LA INTIMIDAD EMOCIONAL REAL

Fuente: Unsplash

En un momento que se sabe que ChatGPT se puede volver tóxico, nos encontramos con la preocupación creciente sobre el uso de IA para asuntos personales relacionados con las relaciones sexuales y afectivas.

El principal atractivo de la IA tiene que ver con su accesibilidad inmediata, pero la realidad es que sus respuestas suelen ser superficiales. Aunque en determinados casos puede ofrecer técnicas útiles, no tiene la capacidad de análisis que tiene un profesional de la sexología.

La intimidad emocional requiere de un nivel de personalización que los modelos de lenguaje generales aún no pueden llegar a alcanzar. La IA apuesta por ofrecer consejos genéricos que muchas veces no son de demasiada ayuda.

El motivo es que, al menos a día de hoy, no tiene capacidad para detectar factores psicológicos complejos que pueden estar presentes en una relación de pareja. Todo ello nos lleva a que confiar en la IA para este tipo de asuntos puede ser más peligroso de lo que se pueda pensar.

Por lo tanto, aunque las respuestas son más fáciles de obtener, realmente son menos transformadoras, y por este motivo deberían usarse como complemento, pero no sustituyendo a los profesionales que se encargan de velar por la intimidad emocional más allá de los algoritmos.

Publicidad

EL FUTURO DE LA INTIMIDAD EMOCIONAL

Fuente: Unsplash

Sabemos que la IA subestima la mitad de las emergencias médicas reales y, con respecto a la intimidad emocional, que no todos los perfiles sociales integran la tecnología en su vida privada de la misma forma.

Las personas que tienen menos habilidades sociales o estilos de apego evitativo son las más propensas a tratar de encontrar refugio en la inteligencia artificial. Para ellos, la intimidad emocional digital supone un gran alivio frente a la ansiedad del contacto físico.

También juegan un papel clave la edad y el género como parte de esta transformación social. Los jóvenes, más habituados al entorno digital, normalizan el uso de chatbots para gestionar sus sentimientos. En el caso de los hombres, el miedo al juicio sobre su rendimiento sexual hace que prefieran dejarlo en manos de la IA.

El riesgo de aislamiento es real en los casos en los que se prefiere no tener pareja para evitar las "incomodidades" humanas, y quienes tienen un apego ansioso encuentran en la inteligencia artificial una disponibilidad constante para poder calmar su inseguridad artificialmente.

No obstante, esta intimidad emocional controlada no enseña a resolver la frustración que la persona sufre ni a negociar límites. Por lo tanto, habrá que ver cómo afecta al futuro este tipo de consultas basadas en la inteligencia artificial.