China demuestra que puede cortar los cables que sostienen internet

China acaba de enseñar al mundo un truco que nadie quería ver: puede cortar cables submarinos a 3.500 metros de profundidad. Por esos cables pasa el 95% del tráfico intercontinental de internet, así que la cifra no es trivial. Es, de hecho, escalofriante.

Recogiendo una publicación científica china en la que ingenieros del país presentan un dispositivo capaz de seccionar cables blindados de fibra óptica y energía a profundidades que hasta ahora se consideraban un seguro natural. Spoiler: ya no lo son.

Qué ha presentado exactamente China

Hablamos de una herramienta de corte diseñada para vehículos sumergibles tripulados y no tripulados, capaz de operar a 4.000 metros, el doble de la profundidad operativa de la mayoría de cables del Atlántico y el Pacífico. El paper, publicado en una revista técnica del país, lo firma un equipo del China Ship Scientific Research Center, así que no estamos ante un rumor de foro.

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El dispositivo trocea cables blindados de hasta 60 milímetros de grosor, esos que llevan capas de acero precisamente para que no los muerda ni un ancla despistada ni un tiburón con mal día. Y los corta limpio. Cosas que pasan en 2026.

Para que te hagas una idea del calado: existen unos 1,4 millones de kilómetros de cable submarino tendidos por el planeta, según los datos públicos de TeleGeography, y son la columna vertebral real de internet. Los satélites son la guinda. La tarta está en el fondo del mar.

Por qué esto da más miedo de lo que parece

El detalle que todo el mundo está pasando por alto: una cosa es cortar un cable cerca de la costa, donde la reparación es relativamente rápida, y otra muy distinta es hacerlo a 3.500 metros, donde solo unos pocos barcos especializados en el mundo pueden bajar a repararlo. Reparar un cable a esa profundidad puede llevar semanas o meses, y la flota mundial de buques cableros se cuenta con los dedos de dos manos.

El contexto tampoco ayuda. En los últimos dos años hemos visto cortes sospechosos en el Báltico, otros en el mar Rojo durante el conflicto con los hutíes, y el goteo de incidentes alrededor de Taiwán que nadie acaba de atribuir oficialmente a nadie. Caos, pero caos del bueno para quien quiera negar autoría.

China insiste en que la herramienta tiene fines civiles: minería submarina, rescate de cables propios, mantenimiento. Vale. Lo mismo decía cualquier potencia que ha desarrollado tecnología de doble uso desde la guerra fría. El problema no es la intención declarada sino la capacidad demostrada, y aquí la capacidad es difícilmente discutible.

Lo que esto cambia para occidente y para ti

El precedente claro es el Nord Stream. Cuando saltó por los aires en septiembre de 2022 quedó patente que infraestructura crítica submarina puede atacarse y que atribuir el ataque es endiabladamente complicado. Con los cables de internet la cosa escala: no hablamos de gas para Alemania, hablamos de Netflix, de pagos con tarjeta, de hospitales, de bolsas, de la propia red bancaria SWIFT. Cortar un puñado de cables clave en el momento adecuado podría aislar regiones enteras del planeta durante días, con un impacto económico que la OTAN lleva tiempo intentando cuantificar sin éxito.

La OTAN, por cierto, activó en 2024 un centro específico para vigilar infraestructura submarina, y la UE lleva meses presionando para clasificar los cables como infraestructura crítica reforzada. La pregunta no es si tienen razones para preocuparse: las tienen, y muchas. La pregunta es qué se puede hacer cuando, técnicamente, ya estamos en un terreno donde el atacante lleva ventaja sobre el defensor. Y hasta aquí puedo leer.

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Mi lectura: no es noticia que China tenga capacidades militares submarinas avanzadas. La noticia es que han decidido publicarlo abiertamente en una revista científica revisada por pares. Eso es signaling, mensaje en clave geopolítica. Traducido: 'sabemos hacerlo, lo sabéis vosotros, ahora negociemos'. El próximo capítulo se escribirá probablemente en Taiwán, y no precisamente en pasado.

Hype-O-Meter

Nivel de hype: 8,5/10. No es un gadget que vayas a comprar pero la implicación geopolítica es enorme y el timing, sospechosamente preciso. Si te dedicas a ciberseguridad, infraestructura o simplemente disfrutas viendo el mundo arder a fuego lento, sigue el tema de cerca — esto solo acaba de empezar.

El resumen para vagos (TL;DR)