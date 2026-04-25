El Molino de Barcelona baja el telón para siempre el 30 de junio

El Molino baja el telón para siempre el 30 de junio. Y sí, esta vez es definitivo: el cabaret más icónico de Barcelona se apaga después de más de un siglo encendido en pleno Paral·lel.

El anuncio lo confirmó la propiedad este mismo viernes y la noticia ha caído como un jarro de agua fría en el sector cultural catalán. Más de cien años de plumas, lentejuelas y cuplé bajan a negro, y nadie ve un caballero blanco en el horizonte. Tela.

Qué pasa exactamente con El Molino y por qué cierra ahora

La sala anunció que el próximo 30 de junio será su última función. La razón, según se ha filtrado, es la combinación clásica: caída de público, costes disparados y un modelo de negocio que ya no aguanta más temporadas en rojo. El cabaret reabrió en 2010 tras una reforma integral que prometía devolverle el brillo, pero el negocio nunca terminó de cuajar.

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En los últimos años el local había pivotado entre espectáculos burlesque, drag, musicales pequeños y noches temáticas. Funcionaba, pero no daba para sostener un edificio histórico en pleno Paral·lel. La pandemia fue el primer mazazo y la subida de alquileres y suministros remató la jugada.

Según ha avanzado Infobae España, la decisión de cerrar es firme y no contempla traspaso. La programación seguirá hasta el último día de junio y después, silencio.

Por qué medio Barcelona está hoy de luto cultural

El Molino no es un local más. Abrió en 1898 como Pajarera Catalana y pasó a llamarse Petit Moulin Rouge por su parecido con el cabaret parisino. Durante el franquismo fue refugio de la cultura popular catalana cuando casi todo lo demás estaba prohibido o vigilado. Por su escenario pasaron Bella Dorita, Mary Santpere y Christa Leem, nombres que para varias generaciones son sinónimo de noche barcelonesa.

La reacción en redes ha sido inmediata. Cuentas de patrimonio, asociaciones de vecinos del Paral·lel, periodistas culturales, artistas drag y veteranos del cuplé han llenado X con fotos antiguas, anécdotas y peticiones de última hora al Ayuntamiento. El hashtag SalvemElMolino lleva escalando posiciones desde primera hora. Todo el mundo eligiendo el bando del molino que ya no gira.

El detalle que todo el mundo se ha saltado: el cierre deja al Paral·lel sin uno de sus tres referentes históricos. El Apolo aguanta, el Arnau lleva años cerrado a la espera de reforma municipal y ahora El Molino se suma a la lista. Cosas que pasan en 2026.

El patrón que se repite con las salas históricas españolas

Lo de El Molino no es un caso aislado, y ese es justo el problema. En la última década hemos visto caer una colección incómoda de templos del espectáculo: el Teatre Arnau lleva clausurado desde 2014, Florida Park de Madrid cerró en 2018, Pachá Madrid bajó la persiana en 2022 y la sala Razzmatazz tuvo su propio susto de continuidad. Cada cierre con su matiz, pero el patrón es el mismo: edificios protegidos, alquileres imposibles, programación que ya no llena y administraciones que llegan tarde con el rescate.

Mi lectura es que aquí hay algo más que mala gestión privada. Cuando un edificio centenario depende solo de la taquilla, está sentenciado. Modelos como el de Le Lido o el Crazy Horse parisino combinan público local, turismo cultural y apoyo institucional. Aquí, El Molino llevaba años intentando ese mix sin red de seguridad pública detrás. Y el cuplé, por mucho que lo amemos, ya no llena un viernes de febrero.

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La pregunta para los próximos meses es si Generalitat o Ayuntamiento moverán ficha antes del 30 de junio o si veremos otro cierre digno de placa conmemorativa y poco más. Yo, viendo cómo van estas cosas, no me haría muchas ilusiones. Dejémoslo en un 'ya veremos'.

El chisme en 3 claves (TL;DR)