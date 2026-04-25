Aaron Paul suelta su 'yeah, bitch' en la CCXP y revela su rincón en México

Aaron Paul se ha plantado en la CCXP 2026 y ha hecho lo que todo fan estaba esperando: soltar el mítico 'yeah, bitch' de Jesse Pinkman en directo. El público se vino abajo. Cosas que pasan cuando traes a la convención al chico que rompió el internet de hace una década.

Salseo-O-Meter

Nivel de salseo: 8/10. No es un drama, pero es uno de esos momentos que dan la vuelta al mundo en cuestión de horas. Aaron Paul, México y Jesse Pinkman en la misma frase: el combo que TikTok llevaba años pidiendo.

El momento que ya está dando la vuelta a TikTok

Vamos por partes. La CCXP 2026 ha tenido este fin de semana su panel más viral del año y no ha sido por un tráiler ni por un anuncio sorpresa. Ha sido por un actor de 46 años recordándonos por qué Jesse Pinkman es uno de los personajes mejor escritos del siglo.

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Según cuenta Infobae, Aaron Paul subió al escenario, charló con el moderador sobre su carrera, sobre Breaking Bad, sobre lo que vino después y, cuando el público empezó a corear la frase, no se hizo de rogar. Se acercó al micro y la soltó. El grito en la sala fue de los que se sienten en el pecho.

El vídeo lleva horas circulando por todas las cuentas de cultura pop y los comentarios son una mezcla de nostalgia pura y gente descubriendo a Pinkman a través de los recortes. Sí, hay generación Z entrando ahora a Breaking Bad. Tela.

El rincón de México que tiene enganchado a Aaron Paul

Aquí viene lo bueno. Más allá del momento fan, Paul reveló que tiene un sitio favorito al que vuelve siempre que puede en México: la zona de la Riviera Maya es su escapada habitual desde hace años. Lo contó con la naturalidad de quien lleva ya un buen rato pisando el país y entendiéndolo más allá del estereotipo.

El detalle que a mí me ha matado: explicó que le encanta la comida local, que se mueve sin séquito y que ha aprendido algo de español a base de viajes. Nada de pose. Y eso, viniendo de un actor que podría perfectamente vivir encerrado en Beverly Hills, suena bastante real.

¿Por qué importa esto en un panel de cómic-con? Porque la CCXP México lleva años intentando consolidarse como cita pop de referencia en Latinoamérica, y conseguir que una estrella como Aaron Paul abra su rincón íntimo del país es marketing del bueno sin haberlo planeado.

Por qué este momento conecta más allá del fan service

A ver, el truco del 'yeah, bitch' en una convención no es nuevo. Lo hicieron Bryan Cranston en su momento, lo hizo el reparto de Better Call Saul en la Comic-Con de San Diego de 2022 cuando cerraron la serie. La nostalgia funciona y los actores lo saben. Pero hay un matiz: Breaking Bad terminó en 2013 y seguimos hablando de ella en 2026. Eso no pasa con cualquier serie.

Lo comparo con lo que ocurre con Friends o con Lost: hay un puñado de títulos que se han clavado en la memoria colectiva y que cada generación nueva redescubre por su cuenta. Las plataformas lo saben, por eso Netflix sigue teniendo Breaking Bad en catálogo y por eso un panel con Aaron Paul llena pabellones once años después del final.

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Mi lectura: el momento Pinkman vuelve cíclicamente porque el personaje envejece bien. Y porque Aaron Paul ha sabido no quemarlo. No lo saca en cada entrevista, no ha hecho la versión cansada del meme. Cuando lo suelta, todavía pega. Habrá que ver si en los próximos meses, con la posible aparición de Paul en algún proyecto nuevo de Vince Gilligan, este aniversario eterno gana otra vuelta de tuerca. Yo lo estoy esperando.

El chisme en 3 claves (TL;DR)