OpenAI suelta GPT-5.5 y DeepSeek responde 12 horas después

OpenAI ha soltado GPT-5.5 sin previo aviso y, doce horas después, DeepSeek ya tenía su V4 en la calle. La carrera por la IA se está poniendo incómodamente rápida.
Sam Altman anunció el modelo en un tuit escueto, casi de madrugada, y el timing no fue casual. OpenAI quiere marcar territorio antes de que China se lo coma, y la jugada les ha salido a medias: el modelo mola, pero la respuesta de DeepSeek ha sido tan veloz que la narrativa del lanzamiento se diluyó en cuestión de horas.
Aquí en la redacción nos lo hemos tomado con escepticismo sano. Porque sí, los benchmarks pintan bien. Pero también los pintaban con GPT-5, y luego la realidad fue otra.
Qué hace exactamente GPT-5.5 (y qué han escondido en la letra pequeña)
La novedad gorda es el salto en tareas autónomas. GPT-5.5 programa proyectos enteros con menos supervisión, ejecuta cadenas largas de razonamiento sin perderse a mitad y, según Hipertextual, mejora de forma notable en resolución de problemas complejos donde el anterior se atascaba.
Traducción en cristiano: le pides que te monte una app con backend y frontend, y lo hace sin pedirte confirmación cada tres pasos. Es el primer modelo de OpenAI con pinta de agente funcional real, no de demo bonita.
Ahora, la parte turbia. Según un análisis de ADSLZone, OpenAI escondió en el anuncio su función principal: un modo de ejecución autónoma prolongada que, por defecto, viene capado en la versión gratuita y requiere suscripción Pro para desbloquearse del todo. El mensaje es claro: paga.
No sorprende, pero escuece. Sobre todo cuando DeepSeek ofrece lo suyo en abierto y casi gratis.
DeepSeek V4: la respuesta que nadie esperaba tan rápido
Doce horas. Ese es el tiempo que tardó DeepSeek en publicar V4 con un comunicado breve y unos benchmarks que, si se confirman, ponen al modelo chino a la par en tareas de código y por encima en matemáticas avanzadas. Todo esto, con pesos abiertos y un coste por token que es ridículo comparado con el de OpenAI.
¿Casualidad el timing? Ninguna. Esta gente no duerme y sabía perfectamente lo que venía. La respuesta de DeepSeek parecía preparada semanas antes del anuncio de OpenAI, esperando el momento exacto para salir y reventar el news cycle.
Caos, pero caos del bueno.
Por qué esto no va solo de un modelo nuevo
Lo que está pasando aquí es más grande que un update. Es la primera vez que vemos con claridad cómo la dinámica entre OpenAI y los modelos abiertos chinos ha cambiado de ritmo: ya no se mide en meses, se mide en horas. La ventaja técnica de OpenAI se está reduciendo a una cuestión de días, y eso cambia el negocio entero.
Recuerda lo que pasó con GPT-4 en su momento: tardaron casi un año en aparecer alternativas open source decentes. Con GPT-5, bajó a tres meses. Con GPT-5.5, doce horas. La curva es brutal y el patrón no tiene pinta de revertirse.
Sam Altman lleva meses pidiendo regulación, más inversión y vallados competitivos, y uno empieza a entender el por qué. No es ideología, es defensa de márgenes. Si cualquier laboratorio puede replicar tu modelo en medio día, tu foso competitivo es un charco. Y los inversores que metieron miles de millones en OpenAI lo saben.
La pregunta que queda en el aire: ¿estamos ante el momento en que la IA de frontera deja de ser un oligopolio? La keynote de OpenAI en mayo puede dar pistas, aunque a este ritmo, para entonces tendremos ya DeepSeek V4.1 y tres cosas más que nadie ha anunciado todavía.
Hype-O-Meter
Nivel de hype: 7/10. GPT-5.5 es un salto real en autonomía y código, pero la función estrella capada tras paywall y la respuesta ultrarrápida de DeepSeek le bajan medio punto cada una. Úsalo si pagas ChatGPT Pro; si no, V4 abierto hace el 90% por mucho menos (y sin pasar por caja).
El resumen para vagos
- 🎯 ¿Qué ha pasado? OpenAI ha lanzado GPT-5.5 con mejoras en código y autonomía, y DeepSeek respondió con V4 en apenas 12 horas.
- 🔥 ¿Por qué importa? La ventaja técnica de OpenAI sobre los modelos abiertos chinos se mide ya en horas, no en meses.
- 🤔 ¿Nos afecta o es solo un meme? Afecta: o pagas Pro, o te vas a los modelos abiertos, pero la IA premium cerrada tiene los días contados.