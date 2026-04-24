Spotify se mete en Claude y ahora la IA te monta la playlist

Spotify se ha metido dentro de Claude y ahora la IA de Anthropic te monta la playlist sin que tengas que abrir la app. La integración es oficial, es directa y ya está rulando.

La cosa va así: conectas tu cuenta de Spotify a Claude desde los nuevos app connectors de Anthropic, y el chatbot accede a tu historial de reproducciones para recomendarte canciones, artistas y podcasts. Le pides en lenguaje natural 'dame algo parecido a lo que escuché anoche pero más bailable' y te lo suelta. Sin fricciones, sin rebuscar en los menús, sin que Spotify te meta otra vez el mismo Discover Weekly de siempre.

Qué hace exactamente esta integración

Según The Verge, Anthropic ha estrenado una tanda de conectores personales que permiten que Claude hable directamente con apps como Spotify, Google Calendar, Gmail o Notion. El de Spotify es, probablemente, el más divertido de usar.

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Claude lee tu historial reciente, lo cruza con lo que le pidas en el prompt y te devuelve una lista concreta. Le puedes decir 'quiero un podcast de hora y media sobre historia antigua pero que no sea académico y aburrido' y filtra en el catálogo. O 'hazme una playlist de 40 minutos para correr, nada de reggaetón, que tenga cosas que me gusten pero también tres temas que no haya escuchado'. Y funciona. La clave está en que Claude entiende matices que los algoritmos clásicos de Spotify pasan por alto.

La integración, según Hipertextual, está disponible para usuarios con cuenta de pago de Claude y requiere conectar Spotify desde los ajustes. Gratis para la IA, no tanto para el bolsillo: Claude Pro cuesta 20 dólares al mes, y Spotify Premium lo que ya sabes.

Por qué esto pinta mejor de lo que parece

A ver, las recomendaciones musicales con IA no son nuevas. Spotify lleva años con su DJ, que te habla con voz de locutor gringo y te suelta canciones. Apple Music tiene su rollo con Shazam y las listas curadas. Pero lo que cambia aquí es la interfaz: dejas de depender de los botones que te pone la app y pasas a conversar.

Es el típico movimiento que suena a tontería y acaba cambiando el hábito. Porque si ya tienes Claude abierto para trabajar, preguntarle 'ponme música para concentrarme en esto' es un gesto natural. Un clic menos que abrir Spotify, pensar qué quieres y buscarlo.

Lo que me preocupa: privacidad. Que Claude tenga acceso a tu historial de Spotify significa que Anthropic conoce tus hábitos musicales a un nivel fino. Ellos dicen que los datos no se usan para entrenar modelos, pero ya sabemos cómo va esto. Lee la letra pequeña.

Dónde se coloca esto en la guerra de las IA

Anthropic viene jugando la carta del 'Claude es más útil que ChatGPT para trabajo serio' desde hace meses, y OpenAI contesta con GPTs personalizados y conectores propios. La diferencia es que Anthropic está siendo más quirúrgica: en lugar de prometer un agente que haga de todo, va sumando integraciones concretas que funcionan bien.

Recuerda un poco a lo que hizo Slack en su día con las apps de terceros: en vez de construirlo todo en casa, abre la puerta y deja que el ecosistema le dé sentido. El riesgo es evidente: si Spotify mañana decide que Claude le quita tráfico de su propia app, corta el grifo y se acabó. Ya vimos a Twitter hacer eso con medio internet en 2023.

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El próximo hito es ver si Apple Music, YouTube Music o Tidal se suben. Si lo hacen, el chatbot acaba siendo el sitio desde el que gestionas tu música. Si no, queda como un experimento bonito que usan cuatro power users. Apuesta personal: tira hacia lo primero.

Hype-O-Meter

Nivel de hype: 7/10. La integración funciona, es útil de verdad y abre una puerta interesante — aunque depende de una relación que Spotify podría romper en cualquier momento. Para quien ya paga Claude Pro, es un extra legítimo. Para el resto, un motivo más para mirarlo de reojo.

El resumen para vagos (TL;DR)