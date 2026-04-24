'Saros' es puro nirvana en PS5 y la crítica ya lo tiene claro

Housemarque vuelve a dejar claro que los estudios pequeños con foco quirúrgico pueden darle un repaso a cualquier superproducción. Saros, su nuevo exclusivo para PS5, sale a la venta este año y The Verge ya lo ha analizado con una conclusión clara: funciona, y funciona bonito.

El juego nos lleva a un planeta alienígena bañado en tonos dorados, con eclipses solares que alteran las reglas del combate y un protagonista interpretado por Rahul Kohli dando el salto del cine al mando de PS5. Sí, el mismo Kohli de Midnight Mass y The Haunting of Bly Manor. Buen fichaje.

Qué es exactamente Saros y por qué está gustando tanto

Lo primero: esto es heredero directo de Returnal, el anterior bombazo de Housemarque. Acción en tercera persona, estructura roguelike (mueres, reinicias, vuelves más fuerte), y esa estética entre la ciencia ficción contemplativa y el bullet hell puro. Si jugaste al anterior, ya sabes por dónde van los tiros. Literalmente.

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La novedad gorda está en el ciclo de eclipses. Cada cierto tiempo, el sol del planeta se oculta y la mecánica del combate cambia de arriba abajo durante esos minutos: enemigos nuevos, patrones distintos, una paleta visual que pasa del oro saturado a púrpuras casi líricos. No es un truco estético; condiciona cómo juegas.

The Verge destaca especialmente el diseño artístico: un mundo que se siente vivo, hostil y bello al mismo tiempo. Rahul Kohli aporta una actuación seca, contenida, que encaja con el tono melancólico del conjunto. No es el típico protagonista cachas que suelta one-liners; es alguien roto intentando entender dónde está.

Por qué creo que el hype está justificado (y dónde cojea)

A ver, Housemarque tiene una ventaja enorme sobre la mayoría de estudios AAA: saben exactamente qué tipo de juego quieren hacer y no intentan ser todo para todos. Returnal fue una carta de amor al shooter arcade mezclado con roguelike, y vendió lo suficiente como para que Sony les dejara repetir fórmula con más presupuesto. El resultado se nota.

Ahora, siendo honestos: si odiaste Returnal porque te parecía frustrante, Saros no va a cambiarte la vida. La curva sigue siendo exigente, la muerte sigue castigando, y las sesiones largas se pagan en cuello y pulgares. Es un juego que te pide tiempo y paciencia. No está diseñado para el jugador que quiere entrar diez minutos antes de cenar.

El precedente más claro aquí no es solo Returnal: piensa en lo que hizo Hades por el roguelike narrativo, o en cómo Hollow Knight convirtió un indie en referencia generacional. Saros juega en esa liga de obras con personalidad propia, no en la de blockbuster intercambiable. Y se nota que el estudio finlandés ha aprendido de las críticas al juego anterior, especialmente en lo de poder pausar corridas largas, algo que Returnal tardó en arreglar.

La gran pregunta: ¿va a ser el GOTY de 2026? Complicado, porque este año está cargadito. Pero entrará en conversaciones, y en el nicho de acción/roguelike va a ser referencia durante mucho tiempo.

Hype-O-Meter

Nivel de hype: 8,5/10. Housemarque afinando la fórmula que ya dominaban, con un mundo precioso y un Rahul Kohli que aporta capas al protagonista. Pierde medio punto porque no es para todos los estómagos — si los roguelikes te dan pereza, este no te va a convencer. Para el resto: reservar sin miedo.

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El resumen para vagos (TL;DR)