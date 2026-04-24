Detienen a un militar de EEUU por apostar 400.000 dólares en Polymarket sobre Maduro

Un sargento de las Fuerzas Especiales de EEUU ha sido detenido por apostar 400.000 dólares en Polymarket sobre la captura de Maduro usando información clasificada. Sí, has leído bien.

El protagonista se llama Gannon Ken Van Dyke, y según WIRED y The Verge, es el primer caso documentado de insider trading en un prediction market cripto. El tipo tenía acceso a información sobre operaciones militares en curso contra el régimen venezolano y pensó que era buena idea montarse un side hustle con ello. Spoiler: no lo era.

Qué hizo exactamente y por qué huele tan mal

Van Dyke, sargento de los Green Berets, habría colocado apuestas por valor de unos 400.000 dólares en mercados de Polymarket relacionados con el futuro de Nicolás Maduro: si sería capturado, si saldría del poder, si habría intervención militar. El detalle incómodo es que él mismo, por su rango y unidad, tenía acceso a información sobre las operaciones que el Pentágono estaba barajando.

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Según el reportaje de WIRED, los investigadores federales detectaron patrones sospechosos en las apuestas: movimientos grandes justo antes de que la situación se moviera sobre el terreno. La cantidad apostada multiplica por diez lo que un sargento gana en un año, lo cual ya es una bandera roja del tamaño de un portaaviones.

The Verge añade que la detención se produjo tras meses de investigación conjunta entre el Departamento de Defensa y reguladores financieros, que llevan tiempo mirando con lupa los prediction markets precisamente por este tipo de escenario. El cacharro estaba cantado.

Polymarket, el casino cripto que ya no es tan juguete

Para quien no lo tenga claro: Polymarket es una plataforma descentralizada donde puedes apostar con criptomonedas sobre prácticamente cualquier evento del mundo real. Elecciones, guerras, premios Oscar, si tal CEO dimitirá este trimestre. Hasta hace nada era visto como un experimento libertario simpático; ahora mueve cientos de millones y tiene a Washington tomando notas.

El problema, claro, es que cuando el dinero es real y los eventos afectan a vidas humanas, las apuestas dejan de ser un juego. Apostar sobre la captura de un jefe de estado usando inteligencia clasificada es, técnicamente, convertir una operación militar en un activo financiero. Y eso abre una puerta que nadie sabe muy bien cómo cerrar.

Aquí en la redacción nos ha parecido turbio por varias razones. Primero, porque el incentivo perverso es evidente: si tienes información y puedes ganar pasta, la tentación existe. Segundo, porque Polymarket no tiene los filtros que tiene una bolsa regulada, ni de lejos. Y tercero, porque esto no va a ser el último caso, va a ser el primero de muchos.

Por qué este caso va a sentar precedente

Ha habido escándalos de insider trading de toda la vida, desde Wall Street hasta las apuestas deportivas. Lo nuevo aquí es el cóctel: militar en activo, información clasificada de seguridad nacional, cripto, plataforma descentralizada con sede offshore. Es casi un caso de estudio diseñado en laboratorio para obligar a legislar.

Los prediction markets llevan años creciendo en zona gris. Polymarket en concreto ya tuvo sus movidas con la CFTC estadounidense en 2022, cuando le cayó una multa de 1,4 millones por operar sin licencia. Pero siguió funcionando, se reestructuró, y ahora mueve volúmenes récord. El caso Van Dyke puede ser la excusa perfecta para que el Congreso meta mano de verdad.

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La pregunta interesante no es si Van Dyke la va a pagar. La va a pagar, y feo. La pregunta es qué pasa con la plataforma: ¿se la considera cómplice por no tener controles KYC robustos? ¿Se prohíben las apuestas sobre eventos geopolíticos sensibles? ¿O simplemente se deja correr y cada caso se juzga por separado? Dejémoslo en un 'ya veremos'.

Mientras tanto, el sargento Van Dyke pasa a la historia como el primer tío detenido por aprovechar secretos de estado para hacer caja en un casino cripto. Premio raro, pero premio.

El resumen para vagos (TL;DR)